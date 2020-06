Amokfahrt in Zürich

Audi fährt durch Friedhof Sihlfeld – Fahrer auf der Fucht

Ein Audi mit deutschem Kennzeichen ist am Samstagnachmittag durch das Friedhof Sihlfeld gerast. Als das Fahrzeug gegen einen Pfosten kollidiert, begibt sich der Lenker zur Flucht.

Das Ergebnis einer wilden Amokfahrt durch den Friedhof Sihlfeld am 13. Juni: Die Mauer beim Eingang an der Aemtlerstrasse ist zerstört.

Die Bilder eines Leser-Reporters zeigen, was ein Audi-Fahrer am Samstagnachmittag im Zürcher Kreis 3 angerichtet hat. Der Lenker fuhr zunächst durch den Eingang an der Bertastrasse in den Friedhof Sihlfeld. Nach der Fahrt quer durch das Areal verliess der Fahrer den Friedhof durch das geschlossene Tor an der Aemtlerstrasse. Die Folge: Teile der Mauer wurden zerstört.