Simracing-Skandal

Audi schmeisst Daniel Abt aus Formel-E-Team

Weil er in einem Simracing-Spiel betrogen hatte muss der erfolgreiche Rennsportler Daniel Abt nicht nur 10’000 Euro Busse zahlen: Er wird von seinem Arbeitgeber suspendiert und verliert sein Formel-E-Cockpit.

Wärend in den USA mit der Nascar-Rennserie schon wieder Rennen mit Schutzmasken veranstaltet werden ist in Europa an so etwas noch nicht zu denken. Auch die Elektro-Rennserie Formel-E pausiert im Moment. Mit der «Race at Home Challenge» wird aber trotzdem gefahren. Die echten Formel-E Fahrer messen sich wöchentlich Online im Simulationsspiel «rFactor 2». So auch letzten Samstag am 23. Mai.



Im Fahrerfeld für Audi Sport Abt Schäffer fährt auch Daniel Abt mit. Im richtigen Leben ist der Formel-E-Fahrer erfolgreich, immerhin 10 Podiumsplätze und zwei Siege auf seiner Heimstrecke in Berlin. Doch auf die virtuellen Rennstrecken, auf diese hatte Daniel Abt keinen Bock und genau das wird ihm zum Verhängnis.