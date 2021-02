Es hat zwar ein wenig gedauert, doch so langsam kommt auch Audi auf die schiefe Bahn. Denn nachdem BMW mit X6 und X4 und Mercedes-Benz mit den Coupés von GLE und GLC vorgeprescht sind, stellen nun auch die Ingolstädter ihren SUV peu à peu eine Schrägheckvariante zur Seite. Den Anfang haben sie mit dem Q8 gemacht, dann kamen Q3 und e-tron als Sportback. Nun präsentiert sich auch der Q5 ganz schön schräg.

Kopf einziehen beim Einsteigen

Ab 61’250 Franken wird der Q5 damit von der Familienkutsche zum Designstück, das zumindest ein bisschen aus der SUV-Schwemme heraussticht. Schliesslich haben die Designer nicht nur das Dach früher nach unten abfallen lassen und die Heckscheiben in die Länge gezogen, sondern zugleich die hinteren Kotflügel weit ausgestellt.

Den Preis dafür zahlen allerdings die Passagiere auf der Rückbank: Die Kniefreiheit ist zwar unverändert, doch zumindest beim Einsteigen muss man das Haupt etwas tiefer senken, wenn man ohne Kopfnuss unter dem Türrahmen durchtauchen will. Und auch der Kofferraum muss ein paar Abstriche machen: Wo der Q5 mit steilem Heck 550 bis 1550 Liter fasst, passen beim Sportback nur noch 510 bis 1480 Liter hinter die elektrische Heckklappe.

Am Cockpit des Q5 wurde in der Sportback-Variante nichts verändert.

Das Dach fällt früher ab, die Heckscheiben sind in die Länge gezogen, die hinteren Kotflügel sind weiter ausgestellt.

Wie gross der Spass dabei ist, hängt an der Lust des Fahrers und an der Leistung der Motoren. Und da steigt der Sportback erst weiter oben ein: Wo es den normalen Q5 schon ab 163 PS gibt, ist der Basismotor der Coupé-Variante vorläufig der 40 TDI mit 204 PS. Darüber rangieren der 50 TDI mit 286 PS, der 45 TFSI als einziger Benziner mit 265 PS und an der Spitze der SQ5 TDI, dessen 3-Liter-V6 auf 341 PS kommt. Und bald schon gibt es den Sportback genau wie den normalen Q5 auch als TFSIe mit Plug-in-Hybridantrieb.