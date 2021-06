Boko-Haram – Rivalisierende Miliz bestätigt Abubakar Shekaus Tod

Nigeria : Audioaufnahme bestätigt Tod des Anführers von Boko-Haram

Nach wochenlangen Gerüchten bestätigt eine rivalisierende Miliz, dass sich Abubakar Shekau im Wald versteckt und bei einem Angriff selbst in die Luft gesprengt hat.

Durch die Angriffe der Milizen und ihre Kämpfe mit der Armee wurden in den vergangenen Jahren mehr als 40’000 Menschen getötet, zwei Millionen weitere ergriffen die Flucht.

Abubakar Shekau – Anführer der Extremistengruppe Boko Haram – hat sich laut Angaben einer rivalisierenden Miliz selbst in die Luft gesprengt.

Shekau war in der Vergangenheit schon mehrfach für tot erklärt worden, die nigerianische Armee will die Angaben prüfen.

Der Anführer von Boko-Haram hat sich selbst in die Luft gesprengt.

Zwei Wochen nach Berichten über den Tod des Anführers der Islamistengruppe Boko Haram hat eine rivalisierende Miliz die Meldungen bestätigt. Abubakar Shekau habe sich bei Kämpfen im Sambisa-Wald im Bundesstaat Borno in die Luft gesprengt, teilte die Dschihadistengruppe Islamischer Staat Provinz Westafrika (Iswap) am Sonntag in einer Audiobotschaft mit.