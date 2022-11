Der Audi R8 LMS GT3 im Vergleich mit dem R8 GT RWD

Reinrassiger Rennsportler

Los gehts im Audi R8 LMS GT3 evo II, wie der Racer mit vollem Namen heisst. Dass dieser nur für den Track gedacht ist, merke ich schon beim Einsteigen und vor allem am Sound beim Anlassen. Mehr oder weniger elegant schlängle ich mich durch den Überrollkäfig in den Beifahrersitz und ziehe den Fünfpunktgurt straff an. Gefühlt keine Handbreit sitze ich über dem Asphalt, kann kaum auf die Strecke sehen. Dafür bekomme ich hautnah mit, wie Stippler den nur knapp über 1,2 Tonnen schweren Boliden um den Kurs «prügelt», erst kurz vor den Schikanen den Anker wirft und mit blitzschnellen Reaktionen gegenlenkt, wenn das Hinterteil des bis zu 585 PS starken Hecktrieblers auszubrechen droht. Schon jetzt hab ich ein Dauergrinsen im Gesicht, das Verlangen nach einem Fahrerwechsel wird immer grösser.

Neu mit Driftmodus

Obwohl ein ausbrechendes Heck zwar gerade auf der Rennstrecke kontraproduktiv ist, weil es Zeit kostet, macht das Driften trotzdem richtig Spass. Zumal Audi dem R8 GT RWD sogar ein spezielles Feature mitgegeben hat, mit dem nicht nur Profis, sondern auch «normale» Test- und Autofahrer dazu in der Lage sind. Ein spezieller Fahrmodus steuert den Schlupf an der Hinterachse nämlich so, dass der R8 in insgesamt sieben Stufen kontrolliert übersteuert. So fällt auch das Fazit wenig überraschend aus: Spass machen sie beide. Als Autofan ist und bleibt für mich der beste Platz aber immer vorne links hinter dem Steuerrad.