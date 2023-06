Regensdorf ZH: Auf 80er-Strecke – Mann fährt mit 20-km/h-E-Roller in den Gubrist

Ein Mann fuhr am Dienstag mit einem E-Roller durch den Gubristtunnel.

Das ist passiert

Ein Video mit über 43’000 Views auf Tiktok zeigt, wie ein Mann auf einem E-Roller im dicht befahrenen Gubristtunnel bei Regensdorf unterwegs ist. Der Mann trägt keinen Helm und fährt hinter einem Kleintransporter her.

Im Gubristtunnel herrscht ein Tempolimit von 80 Stundenkilometern. Ein E-Roller ohne Nummernschild, wie in dem Video, fällt gemäss der Website des Zürcher Strassenverkehrsamtes in die Kategorie «langsames E-Bike» und fährt maximal 20 Kilometer pro Stunde schnell. Wer einen Töffli-Ausweis – also einen Führerausweis der Kat. M – besitzt oder älter als 16 Jahre alt ist, darf die E-Roller ohne Kontrollschild und ohne Typengenehmigung fahren.