WM 2022 in Katar: Kroatien bleibt im Penaltyschiessen ungeschlagen

Fakten zum WM-Tag : Auf Augenhöhe mit Pelé und Ronaldo – Neymar brilliert wie die Legenden

Kroatien setzt sich gegen Japan durch. Einmal mehr gewannen die Osteuropäer ein Penaltyschiessen. Neymar trug sich mit seinem Tor gegen Südkorea in eine illustre Liste ein.

Brasilien startet so gut wie noch nie in eine WM-Partie.

Japan – Kroatien 1:3 i.P.

Brasilien. Neymar und Co. sind zu stark.

Brasilien – Südkorea 4:1

Furioser Start: Brasilien führte erstmals in einem Spiel einer WM nach 29 Minuten mit 3-0. Weiters erzielte die Seleção erst zum zweiten Mal bei einer Weltmeisterschaft vier Tore in der ersten Hälfte – zuvor gelang dies bei der WM 1954 gegen Mexiko.

Auf Augenhöhe mit Legenden: Neymar ist nach Pelé (1958, 1962, 1966, 1970) und Ronaldo (1998, 2002, 2006) erst der dritte Brasilianer, der bei mindestens drei WM-Turnieren (2014, 2018, 2022) traf. Neymar war in seinen letzten 11 Länderspielen für Brasilien an 15 Toren direkt beteiligt (8 Tore, 7 Assists),

wobei er die letzten sechs Tore für die Nationalmannschaft jeweils per Elfmeter erzielte.