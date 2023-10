Venezuela: Regierung und Opposition einigen sich auf Wahl in 2024

Die Opposition will am Sonntag ihren Präsidentschaftskandidaten bestimmen.

Die autoritäre venezolanische Regierung und Teile der Opposition des südamerikanischen Landes haben sich auf eine Präsidentenwahl im zweiten Halbjahr 2024 verständigt. Beide Lager dürfen demnach frei und unabhängig ihre Kandidaten bestimmen, wie es in einem am Dienstag nach Verhandlungen im Karibikstaat Barbados unterzeichneten Abkommen hiess. Die Opposition will am Sonntag ihren Präsidentschaftskandidaten bestimmen.