«Auf Baustellen der WM-Stadien sind insgesamt drei Menschen gestorben»

Der Welt-Fussballverband Fifa und die teils prekäre Menschenrechtslage in Katar sind wegen der bevorstehenden WM miteinander verwoben. Was genau unternimmt die Organisation dagegen?

Darum gehts Die Fifa steht wegen der Vergabe und Durchführung der WM in Katar seit langem in Kritik.

Doch wie nimmt der Welt-Fussballverband im Gastgeberland eigentlich seine Verantwortung wahr?

20 Minuten hat dafür mit dem «Head of Human Rights & Anti-Discrimination» ein Interview geführt.

Andreas Graf, der die Position besetzt: «Ich muss sicherstellen, dass die Rechte derjenigen, die von Aktivitäten der Fifa betroffen sind, geschützt werden.»

Am Sonntag beginnt die Fussball-WM in Katar. Es gibt weltweit wohl keinen anderen Anlass, zu dem so viele Menschen eine Meinung haben. Dies gilt auch für die Kritik an der Menschenrechtssituation im umstrittenen Gastgeberland. Oft gescholten wurde Weltverband Fifa für die WM-Vergabe an den Wüstenstaat, oft wird sie in die Verantwortung gezogen.

Was unternimmt die Organisation, um die Situation in Katar zu verbessern? Und von welchen Vorwürfen distanziert sie sich? 20 Minuten hat hierfür mit Andreas Graf gesprochen. Der 36-jährige Schweizer ist Fifas «Head of Human Rights & Anti-Discrimination».

Andreas Graf, worin bestehen Ihre Aufgaben?

Die Aufgabe von mir und von meinem Team ist es, sicherzustellen, dass die Rechte derjenigen, die von Aktivitäten der Fifa betroffen sind, geschützt werden.

Was heisst das konkret?

Wir analysieren stetig die Risiken, unter anderem auch in engem Austausch mit Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Dann setzen wir geeignete Massnahmen um, um mit den Risiken umzugehen.

Sie befinden sich bereits in Doha. Womit sind Sie beschäftigt?

Unser Team, bestehend aus rund 40 Vollzeitstellen der Fifa und unseren katarischen Partnern, fokussiert sich, unterstützt von rund 60 Personen von Partnerorganisationen und 240 freiwilligen Helfern, auf vier Bereiche: Arbeitsrecht, Anti-Diskriminierung, behindertengerechter Zugang für Fans und Pressefreiheit. Zudem implementieren wir einen Beschwerdemechanismus, um auf Probleme direkt reagieren zu können.

Im Zusammenhang mit dem Arbeitsrecht, was unternehmen Sie vor Ort?

Während des Turniers haben wir ein eigenes Arbeitsinspektionsprogramm zusammen mit unseren Partnern vor Ort. Firmen, die in Dienstleistungen im Zusammenhang mit der WM involviert sind, werden dabei überprüft. Zudem hat unser Partner in Katar seit 2013 ein umfassendes Arbeitsinspektionsprogramm auf den WM-Baustellen umgesetzt und die vergangenen drei Jahre haben wir zudem in Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und der Internationalen Arbeitsorganisation regelmässig insgesamt 170 Hotels im Land inspiziert.

Nach welchen Massstäben bewertet die Fifa Menschenrechts- bzw. Diskriminierungsfragen?

Das Bekenntnis der Fifa zu Menschenrechten stützt sich auf international anerkannte Menschenrechte, was den UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte entspricht. Dieser internationale Standard ist unser Massstab. Sollte es auf nationaler Ebene Lücken geben, sehen wir es als unsere Verantwortung, so gut als möglich unseren Einfluss geltend zu machen, um diese im Zusammenhang mit unseren Aktivitäten zu schliessen.

«Die UNO oder die Internationale Arbeitsorganisation haben die WM-Massnahmen verschiedentlich gelobt.» Andreas Graf

Die Kritik am Fussball-Weltverband vor der WM in Katar ist gross. Wo liegt das Hauptproblem in Katar?

Bei jedem Anlass dieser Grösse gibt es Herausforderungen. Im Beispiel von Katar gab es beispielsweise im Bereich der Arbeitsrechte verschiedentlich Situationen, in denen eingegriffen werden musste, damit sich Firmen an unsere Standards halten.

Ist Ihnen das gelungen?

Wir haben es geschafft, auf den WM-Baustellen einen erhöhten Standard durchzusetzen. Dies wird ja auch von Gewerkschaften anerkannt, die seit 2017 regelmässige Inspektionen auf den Baustellen durchgeführt hatten. Seit der ersten Inspektion stellten sie die Sicherheitsstandards auf den WM-Baustellen auf eine Ebene mit den Standards in der Schweiz. Auch die UNO oder die Internationale Arbeitsorganisation haben die WM-Massnahmen verschiedentlich gelobt.

Dennoch kursiert seit langer Zeit die schockierende Zahl von bis zu 6500 verstorbenen Gastarbeitern.

Jeder Todesfall ist eine Tragödie. Umso wichtiger ist es, dass man sich in der Diskussion dazu an Fakten hält. Es wird immer wieder von 15'000 oder 6500 Todesopfern auf WM-Baustellen gesprochen. Dies sind jedoch generelle landesweite Todeszahlen. 15’000 ist die Zahl aller gestorbener Ausländer in Katar in den vergangenen zehn Jahren, die 6500 beziehen sich auf Landsleute aus fünf südostasiatischen Ländern über denselben Zeitraum. Insgesamt leben rund zwei Millionen Ausländer in Katar. Dies hat soweit also nichts mit dem Bau der Stadien zu tun.

Wie hoch ist die Opferzahl auf den Stadion-Baustellen?

Auf Baustellen der WM-Stadien sind insgesamt drei Menschen durch tragische Arbeitsunfälle ums Leben gekommen. Weitere 37 Menschen, die in dem Bau der Stadien involviert waren, sind in jenem Zeitraum aus Gründen verstorben, die als ausserhalb von arbeitstechnischen Zusammenhängen gesehen werden. Diese Zahlen sind weitgehend unbestritten und werden beispielsweise auch von Amnesty International nicht in Zweifel gezogen.

20 Minuten hat mit Andreas Graf einen Videocall geführt. Screenshot Microsoft TEAMS

Wie identifiziert man solche Zahlen?

Zusammen mit unseren WM-Organisationspartnern in Katar, einem Team von erfahrenen internationalen Experten, hatten wir eine gute Einsicht in die Situation auf den Baustellen. Wenn es zu einem Todesfall auf einer Baustelle kommt, wirft dies hohe Wellen und ein komplexer administrativer Prozess wird ausgelöst.

Weshalb hält sich diese Fehlinformation denn so hartnäckig?

Es ist für mich tatsächlich unverständlich, wie sich das so verselbstständigen konnte und über Jahre im öffentlichen Diskurs hält.

Wie stehen Sie dazu, dass ein WM-Botschafter Homosexualität als Schaden im Gehirn bezeichnet?

Die Position der Fifa ist klar, dass alle Fans, inklusive jene der LGBTIQ-Community an der WM willkommen und sicher sein müssen. Hierzu haben wir eine Reihe von konkreten Massnahmen getroffen: Diese reichen von der Einführung einer gesetzlichen Grundlage für den Schutz aller bis hin zu ganz konkreten Abmachungen, wie mit bestimmten Situationen umzugehen ist. Wir setzen zudem verschiedene Projekte zur Identifizierung von diskriminierenden Vorfällen in den Stadien um und trainieren alle, die an der WM-Organisation beteiligt sind, im Thema Anti-Diskriminierung.

«Die eine oder andere angehobene Augenbraue gibt es schon.» Andreas Graf

Bringt die WM in Katar also tatsächlich Fortschritt?

Generell wird die WM in Katar als eines von wenigen Beispielen gesehen, in denen ein Sportanlass durch das globale Scheinwerferlicht auf ein Land tatsächlich menschenrechtliche Reformen gebracht hat.

Gibt es ein Land, in der die Fifa unter keinen Umständen eine WM abhalten würde?

Die Fifa hat 2017 für sämtliche Turniervergaben die Menschenrechtsbedingungen eingeführt. Der Ansatz dabei ist es, dass sich alle Ländern bewerben können, aber diese Bedingungen erfüllen müssen.

Werden Sie persönlich oft für Ihre Funktion kritisiert?

Die eine oder andere angehobene Augenbraue gibt es schon. Meist sind die Leute aber vor allem interessiert daran, zu erfahren, was wir denn konkret machen. Und in der Regel sind sie dann auch beeindruckt, wenn sie etwas genauer erfahren, was die Fifa in dem Bereich macht. Diese Arbeit ist ja in der Öffentlichkeit leider eher weniger bekannt.