Bigpixel: Foto mit 50’000-fachem Zoom zeigt Zürcher unverpixelt

1 / 5 Auf dem Gigapixel-Bild posiert eine Hochzeitsgesellschaft vor dem Fraumünster für ein Foto. Screenshot Bigpixel Auch diverse andere Personen sind beim Flanieren, Mittagessen oder Spazieren zu beobachten. Screenshot Bigpixel Die Gesichter sind im hochauflösenden Bild allesamt nicht verpixelt worden. Screenshot Bigpixel

Darum gehts Eine chinesische Website hat hochauflösende Bilder in diversen Städten aufgenommen.

Unter anderem wurde vom Zürcher Grossmünster aus ein Bild aufgenommen. Die Gesichter der abgebildeten Personen sind dabei allesamt gut ersichtlich.

«Andererseits ist es schon ein wenig unheimlich, welche Informationen heutzutage im Internet rumschwirren», sagt ein Leser dazu.

Kinder, die auf der Gemüsebrücke auf dem Rösslirytschuel-Karussell ihre Runden drehen, ein Mann, der auf der Quaibrücke quer über die Strasse läuft, oder eine Hochzeitsgesellschaft, die vor dem Fraumünster für Fotos posiert: Auf einem Panoramabild, das vom Grossmünster aufgenommen wurde, ist es auch noch aus riesiger Entfernung möglich, auf einzelne Gesichter zu zoomen. Möglich macht es ein Gigapixel-Bild des chinesischen Unternehmens Bigpixel, das unter anderem auch ein 360-Grad-Bild vom Harder Kulm in Interlaken aufgenommen hat.

«Man kann extrem weit und detailliert einzoomen, wobei Gesichter und Nummernschilder bei diversen Subjekten problemlos erkennbar sind», sagt ein News-Scout (28) dazu. Für ihn stellten sich datenschutzrechtliche Fragen: «Ist es in der Schweiz erlaubt, Leute ohne ihr Einverständnis so detailliert zu fotografieren?»

Schweizer Datenschutzgesetz anwendbar

Einerseits sei es extrem spannend zu sehen, was heutzutage technisch möglich sei, so der 28-Jährige. «Andererseits ist es schon ein wenig unheimlich, welche Informationen heutzutage im Internet rumschwirren.» So hätten die abgebildeten Personen wahrscheinlich keine Ahnung, dass sie klar erkennbar auf einer unverschlüsselten chinesischen Website abgebildet würden.

Würden in der Schweiz Informationen über Personen aus der Schweiz erhoben und so veröffentlicht, dass sie in der Schweiz abrufbar seien, sei das Bundesgesetz über den Datenschutz räumlich anwendbar, sagt der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB), Adrian Lobsiger, auf Anfrage. «Aufnahmen vom Zürcher Grossmünster, auf welchen Personen erkennbar und im Internet zugänglich sind, müssen somit die Schweizer Datenschutzvorgaben einhalten.»

Da der Fall Bigpixel dem EDÖB bisher allerdings nicht bekannt gewesen war und er diesen bisher nicht untersucht habe, könnten deshalb in der Sache und zu allfälligen aufsichtsrechtlichen Schritten derzeit keine Aussagen gemacht werden.

Persönlichkeitsverletzung möglich

Allgemein könne aber festgehalten werden, dass bei Fotos das Recht am eigenen Bild gelte. «Dies bedeutet, dass die abgebildeten Personen in der Regel darüber entscheiden, ob und in welcher Form ein Bild aufgenommen und veröffentlicht werden darf», so Lobsiger. «Werden Fotos im öffentlichen Raum für die fotografierten Personen erkennbar aufgenommen und sind die Abgebildeten nur ‹Beiwerk› – etwa Passanten bei einer Sehenswürdigkeit –, reicht es, wenn das entsprechende Bild auf Verlangen gelöscht beziehungsweise auf eine Veröffentlichung verzichtet wird», sagt Lobsiger.

Fehle es hingegen an der Erkennbarkeit, etwa weil die Aufnahmen aus grosser Distanz mit hochauflösenden Kameras gemacht würden, sei von einer Persönlichkeitsverletzung auszugehen. Eine Rechtfertigung durch ein überwiegendes öffentliches Interesse könne also nur zurückhaltend bejaht werden, so Lobsiger. «Dies gilt umso mehr, als bei Aufnahmen aus grosser Distanz im Stadtgebiet nicht nur der öffentliche Raum, sondern auch private Räume erfasst werden.» Bei Veröffentlichungen im Internet müssten jedenfalls zumutbare Massnahmen zur Anonymisierung ergriffen werden.

Achtest du im Internet auf deine Privatsphäre? Ja, ich schaue darauf, was ich online veröffentliche. Teilweise. Ich bin auf gewissen Social-Media-Plattformen unterwegs, teile Informationen und Bilder aber nur mit Freunden. Mit persönlichen Angaben – Adresse und Handynummer etwa – schon, bei Bildern sehe ich das nicht so eng. Mir ist Privatsphäre im Internet gar nicht wichtig.