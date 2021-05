Lieferengpässe und Preisanstieg - Auf dein neues Auto musst du jetzt bis zu einem Jahr warten

Corona und der Mangel an Computer-Chips haben die Autoindustrie lahmgelegt.

In der Corona-Krise haben Auto-Hersteller weltweit ihre Produktion heruntergefahren oder komplett stillgelegt. Entsprechend verspäten sich nun ihre Lieferzeiten. Zudem kämpfen die Firmen mit dem Computer-Chip-Mangel , weil ohne die Chips heute fast nichts mehr geht, und müssen die Produktion erneut drosseln.

VW rechnet darum mit einem Produktionsverlust von zehntausenden Autos (siehe Box). Doch nicht nur VW ist betroffen. «Allen Automarken fehlen die Chips», sagt Giuseppe Longa, Inhaber der Garage Zimmerli in Lenzburg, zu 20 Minuten. Wer ein neues Auto will, muss sich darum gedulden.

Wegen des Computer-Chip-Mangels prognostiziert VW einen Produktionsverlust von mindestens 100’000 Autos. Audi und Daimler mussten sogar schon Schichten drosseln und ihre Produktion zurückfahren. Ford stellte die Produktion im Autowerk in Köln fast komplett ein und auch BMW rechnet mit Problemen in der zweiten Jahreshälfte.

Gebraucht statt neu

Eine Preiserhöhung gibt es bei den Autohändlern trotz des knappen Angebots zumindest derzeit noch nicht, wie Aegerter versichert. Allerdings würden viele Kundinnen und Kunden, die nicht so lange auf einen Neuwagen warten wollen, stattdessen auf den Occasionsmarkt ausweichen.

So brummt das Geschäft im Auto-Occasionshandel. 286’420 Fahrzeughalterwechsel gab es laut Aegerter von Januar bis April in der Schweiz. Das ist sogar etwas mehr als vor der Krise in den ersten Monaten 2019. Bisher gab es auch im Occasionsmarkt laut Aegerter keine wesentlichen Preiserhöhungen.