Auszug mit 35 Jahren

Auf dem Balkan bleiben die Kinder am längsten im Hotel Mama

Schweizer verlassen im Schnitt mit 24 Jahren das Elternhaus. Früher flügge werden die jungen Erwachsenen im Norden Europas. Eine Rangliste.

In Dänemark und Schweden leben nur 4 respektive 5,7 Prozent der 25- bis 34-Jährigen noch im Elternhaus. Mehr als die Hälfte sind es hingegen in Kroatien (62 Prozent), Griechenland (57,8) und der Slowakei (56,4). Etwa 18 Prozent der Schweizer und Deutschen stehen mit 25-34 Jahren noch nicht auf eigenen Beinen. Europaweit beträgt der Durchschnitt 30 Prozent.

Wenig überraschend: Jungs residieren praktisch überall in Europa länger im Hotel Mama als Mädchen – ausser in Luxemburg, wo die jungen Frauen 0,3 Jahre später ausziehen als ihre Brüder. Am grössten ist der Altersunterschied in Rumänien (Frauen 25,7, Männer 30,3 Jahre), Bulgarien (27,6/32,1) und Kroatien (29,9/33,6).