Unfälle mit Kindern: Er war alkoholisiert unterwegs, neben ihm sass ein 5-jähriges Kind

1 / 3 Ein alkoholisierter Lenker baute am Samstag einen Selbstunfall. Auf dem Beifahrersitz sass ein fünfjähriges Kind. Kapo SG Drei Kleinkinder mussten, ebenfalls am Samstag, in Thurgau, nach einer Kollision ins Spital gebracht werden. Kapo TG In Rüeterswil SG rutschte am Samstag eine Dreijährige mit ihrem Schneerutscher eine Skipiste hinunter und kollidierte auf der anliegenden Strasse mit dem Auto einer Lernfahrerin. (Symbolbild) Kapo SG

Darum gehts Insgesamt fünf Kinder wurden durch Unfälle am Samstag verletzt.

Bei einem Autounfall war der Lenker alkoholisiert und hatte ein fünfjähriges Kind auf dem Beifahrersitz.

Bei einem anderen Unfall waren drei Kleinkinder im Fahrzeug.

Am Samstag kam es in der Ostschweiz zu mehreren Unfällen, bei denen insgesamt fünf Kinder ins Spital gebracht werden mussten. Um 9.15 Uhr wollte, gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau, ein 37-jähriger Autofahrer beim Weiler Gutbertshausen TG von einer Nebenstrasse in die Hauptstrasse einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einer vortrittsberechtigten Autofahrerin, die auf der Hauptstrasse unterwegs war. Drei Kleinkinder, die im Auto der 33-Jährigen mitfuhren, verletzten sich leicht und wurden durch eine Drittperson sowie den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der Sachschaden ist einige Zehntausend Franken hoch.

Am Samstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, kam es zudem in Rüeterswil SG zu einer Kollision zwischen einem dreijährigen Kind und einem Auto. Das Mädchen rutschte mit seinem Schneerutscher die Skipiste beim Skilift Brustenegg herunter. Am Ende der Piste konnte die Dreijährige nicht mehr rechtzeitig bremsen, weshalb sie auf die Strasse rutsche. Wie die Kantonspolizei St. Gallen schreibt, fuhr zur gleichen Zeit eine 17-jährige Lernfahrerin von Rüeterswil in Richtung Goldingen. In der Folge prallte die Dreijährige in das Auto der 17-Jährigen. Dabei wurde das Kind leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte es ins Spital.

Alkoholisiert mit fünfjährigem Beifahrer unterwegs

Zu einem weiteren Unfall kam es kurz nach 19.10 Uhr in Buchs SG, als ein 45-Jähriger mit seinem Auto und zwei Mitfahrenden auf die Autobahneinfahrt in Richtung Haag fuhr. Laut der Kapo St. Gallen beschleunigte er sein Auto, bemerkte allerdings die nahende Rechtskurve zu spät. In der Folge fuhr sein Fahrzeug geradeaus ins Wiesland und prallte in mehrere Sträucher, ehe es zum Stillstand kam. Eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen stellte fest, dass der 45-Jährige sein Auto in alkoholisiertem Zustand lenkte.

Eine beweissichere Atemalkoholprobe zeigte einen Wert von knapp 1.5 Promille an. Der 45-Jährige musste seinen Fahrausweis auf der Stelle abgeben. Ein fünfjähriger Mitfahrer klagte nach dem Unfall über Schmerzen und wurde vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere 10'000 Franken geschätzt.