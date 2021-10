Strafgericht BS – Auf dem Boden liegenden Mann gekickt und Pistole an Kopf gehalten

In der Müllheimerstrasse kam es 2019 zu einer mehrfachen Schussabgabe, bei der ein 22-Jähriger verletzt wurde und ins Spital gebracht werden musste. Am Dienstag stehen die beiden Beschuldigten wegen vorsätzlicher Tötung vor dem Basler Strafgericht.

Die beiden Beschuldigten müssen sich nun vor dem Basler Strafgericht verantworten. Ihnen wird unter anderem vorsätzliche Tötung sowie Widerhandlung gegen das Waffengesetz vorgeworfen.

Am Dienstag müssen sich zwei Männer wegen vorsätzlicher Tötung vor dem Basler Strafgericht verantworten. Sie werden beschuldigt, am 29. Juni 2019 einen damals 22-jährigen Mann mit einer Pistole bedroht und anschliessend verletzt zu haben. Laut der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft schuldete der heute 46-jährige Beschuldigte dem Opfer einen Geldbetrag und weigerte sich, diesen zu bezahlen. Stattdessen bedrohte der Beschuldigte das Opfer mit dem Tod, um ihn zu verängstigen und somit von der Forderung abzubringen.

Das Opfer beharrte jedoch auf seinem Geld, weshalb der erste Beschuldigte plante, das Opfer entweder zu töten oder schwer zu verletzen, so die Staatsanwaltschaft. Dazu rekrutierte er den zweiten Beschuldigten, seinen heute 32-jährigen Cousin, da dieser eine Pistole besass. Gegen 18 Uhr trafen die beiden Beschuldigten an der Müllheimerstrasse ein und erblickten das Opfer und einen gemeinsamen Bekannten. Der 46-jährige Beschuldigte bedrohte daraufhin das Opfer mit der Pistole. Plötzlich nahm der 32-jährige Beschuldigte die Waffe an sich und feuerte mehrere Schüsse gegen das unbewaffnete Opfer ab. Der 22-Jährige wurde getroffen.

Durch den Fuss geschossen

Wie der Anklage zu entnehmen ist, versuchte das Opfer daraufhin zu flüchten, stürzte aber nach wenigen Metern. Während es flüchtete, schoss der Beschuldigte weiter in die Richtung des Opfers. Das Opfer blieb am Boden liegen, woraufhin die beiden Beschuldigten ihm heftig gegen den Kopf und Oberkörper traten und auf ihn einprügelten. Während den Tritten und Schlägen hielt der 32-Jährige dem Opfer «skrupellos» die Pistole an den Kopf, so die Staatsanwaltschaft.

Nach einiger Zeit liessen die beiden von dem am Boden liegenden Mann ab und flüchteten in Richtung Klybeckstrasse. Kurze Zeit später konnten die beiden Beschuldigten von der Kantonspolizei Basel-Stadt bei der St. Josephskirche verhaftet werden. Das Opfer musste durch die Sanität ins Basler Universitätsspital gebracht werden. Der 22-Jährige erlitt einen Durchschuss durch den Fuss. Zudem wurde er durch die Tritte am Kopf verletzt.