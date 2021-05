Weltweites Potential - Auf dem Säntis werden mit Laser Blitze abgelenkt

Mit modernster Lasertechnik will ein Forscherteam Blitze künstlich auslösen und gezielt an einen vordefinierten Ort leiten.

Der Säntis ist auch als Wetterberg bekannt. Immer wieder stürmt es auf dem Ostschweizer Gipfel heftig. Oder es schneit stark, was zu immensen Schneemassen führen kann, wie 2019, als ein Hotel auf der Schwägalp von einer Lawine erwischt wurde. Die Aufräumarbeiten dauerten mehrere Tage. Auch jetzt herrscht auf dem Berg wieder Betrieb. Es geht um ein Projekt zum Ableiten von Blitzen. «Mit modernster Lasertechnologie erforscht ein Team von Wissenschaftlern eine neue Art des Blitzschutzes auf der Basis von Hochleistungs-Ultrakurzpulslaser», teilt die Säntis-Schwebebahn AG mit. Einfacher gesagt: Das internationale Forscherteam unter der Leitung der Universität Genf will Blitze künstlich auslösen und gezielt an einen vordefinierten Ort leiten.