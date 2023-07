Reinach AG: Auf dem Schulweg von der Polizei abgefangen – Jasmy und Rushana wurden ausgeschafft

Schule wusste von der schwierigen Situation

Mittlerweile sind die beiden Mädchen mit ihrer Mutter in Sri Lanka. Dort wohnen sie bei der Tante der Mädchen. Wie die Tageszeitung schreibt, mache den beiden Mädchen die Sprache zu schaffen. Wie der ehemalige Schulleiter der Schule in Bülach Hanspeter Draeyer sagt, sprechen Jasmy und Rushana praktisch perfekt Deutsch. «Das Singhalesisch macht ihnen hingegen Mühe.»

Die Schwestern Jasmy und Rushana gingen in Reinach (AG) in die Schule. Eines Morgens wurden sie auf dem Schulweg von der Polizei abgefangen. Noch am gleichen Tag mussten sie die Schweiz verlassen.

Von Polizisten auf die Rückführung vorbereitet

«Die Kinder werden dabei genau informiert, was die Gründe für eine solche Ausschaffung sind», sagt Bieri. Ausserdem wurden laut dem Mediensprecher die beiden Mädchen auf die Rückführung in ihr Heimatland vorbereitet.

Spendenaktion der Schule

In der Schule in Reinach sind die ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler dabei, Kuchen zu backen, um mit dem Verkauf Geld sammeln zu können. Mit den Einnahmen wollen die Beteiligten, dass Jasmy und Rushana in Sri Lanka in eine englischsprachige Schule gehen können. Mittlerweile sind schon rund 3000 Franken zusammengekommen.