Italien: Auf dem Weg in die Schweiz – Reisebus verunfallt auf Autobahn

Allerdings prallte ein LKW in ihren Reisebus.

25 Personen aus Italien wollten an ein Jubiläum des Bocca-Clubs in Schmerikon SG reisen.

Am Samstagmorgen ist auf der Autobahn A1 bei Lodi ein Lastwagen mit einem Reisebus kollidiert. Dabei wurden sechs Personen verletzt. An Bord des Busses, der von Vallo di Diano aus in Richtung Schweiz unterwegs war, befanden sich etwa 25 Personen, schreibt «Infocilento».