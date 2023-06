Michael Wendler erstmals mit Baby gesichtet

Für den Kleinen stand ein Besuch beim Kinderarzt an. Medienberichten zufolge gibt es keinen Grund zur Sorge, da Routinechecks für Neugeborene normal sind. Die Wendlers wurden vor der Klinik «Physicians Primary Care» in Cape Coral in ihrer Wahlheimat Florida von den Paparazzi abgelichtet. Der stolze Papa trägt seinen Sohn samt Babyschale vom Auto ins Gebäude. So kurz nach der Entbindung sollte sich Laura noch nicht körperlich anstrengen.