US Open : Auf dem Weg zur Nummer 1? 19-jähriger Shootingstar Alcaraz steht im Halbfinal

Am US Open standen die Viertelfinals auf dem Programm. Carlos Alcaraz gewinnt sein Duell gegen Sinner. Lokalmatador und Nadal-Bezwinger Tiafoe steht ebenfalls im Halbfinal.

1 / 4 Alcaraz kann sich in einem spannenden Spiel über fünf Sätze gegen den Italiener Jannik Sinner durchsetzen. IMAGO/Hasenkopf Nadal-Bezwinger Tiafoe steht am US Open im Halbfinal. IMAGO/Icon Sportswire Rüpel-Spieler Kyrgios musste sich während seiner Partie mehrmals pflegen lassen. IMAGO/Shutterstock

Darum gehts Carlos Alcaraz steht zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Halbfinal.

Der 19-Jährige setzt sich im Viertelfinal gegen Jannik Sinner durch.

Nadal-Bezwinger Tiafoe gewinnt gegen den Russen Rublev in drei Sätzen.

Spaniens Jungstar Carlos Alcaraz hat beim US Open in New York nach einem Fünfsatzkrimi das erste Grand-Slam-Halbfinale seiner Karriere erreicht. Der 19-Jährige setzte sich in einem hochklassigen Match in der Nacht auf Donnerstag gegen den Italiener Jannik Sinner mit 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5 und 6:3 durch. Beide Spieler lieferten sich im Arthur Ashe Stadium über 5:15 Stunden einen packenden Schlagabtausch mit vielen brillanten Ballwechseln.

Den Schlusspunkt setzte Alcaraz mit einem wuchtigen Aufschlag um 2.50 Uhr Ortszeit in New York City. So spät wurde noch nie ein Spiel beim US Open beendet. Alcaraz ist damit jüngster Grand-Slam-Halbfinalist seit Landsmann Rafael Nadal (2005 beim French Open). Zudem wahrte er die Chance, nach dem Turnier die Führung in der Weltrangliste zu übernehmen.

Nadal-Bezwinger steht im Halbfinal

Mit beeindruckender Nervenstärke hat zudem der US-amerikanische Tennisspieler Frances Tiafoe seinen Siegeszug beim US Open fortgesetzt und den Halbfinal erreicht. Der 24-Jährige zeigte beim 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4-Erfolg im Viertelfinal am Mittwoch gegen den keineswegs enttäuschenden Russen Andrei Rubljow vor allem in den Tie-Breaks seine enormen Qualitäten und zog beim Heimturnier als erster US-Amerikaner seit Andy Roddick 2006 in die Runde der besten Vier ein.

Im Halbfinal treffen Lokalmatador Tiafoe und Jungstar Alcaraz nun im Direktduell aufeinander. Im zweiten Duell tritt der Norweger Casper Ruud gegen den Russen Karen Chatschanow an. Letzterer bezwang Tennis-Bad-Boy Nick Kyrgios. Bei den Herren ist ein Heimsieg noch im Rahmen des Möglichen, bei den Damen ist dies nicht mehr möglich. Die beiden verbleidenden Amerikanerinnen Coco Gauff und Jessica Pegula scheiterten im Viertelfinal.

Weltranglisten-Führende im Halbfinal

Gauff kann ihre Final-Qualifikation vom French Open nicht wiederholen. Die 18-Jährige verliert ihre Viertelfinal-Partie gegen Caroline Garcia in zwei Sätzen. Die Französin zeigte eine herausragende Leistung und liess der Amerikanerin keine Chance. Für die Französin ist der Halbfinaleinzug der grösste Erfolg ihrer bisherigen Karriere. Die 28-Jährige trifft nun auf die Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur aus Tunesien.

Im zweiten Halbfinal treffen die Weltnummer eins Iga Swiatek und die Weltranglisten sechste Aryna Sabalenka aus Belarus aufeinander. Die Polin Swiatek konnte ihre Viertelfinal-Partie gegen Jessica Pegula souverän in zwei Sätzen gewinnen. Sabalenka setzte sich gegen die Tschechin Karolina Pliskova ebenfalls in zwei Sätzen durch.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.