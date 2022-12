WM 2022: Fan-Song über Nati-Goalie Philipp Köhn begeistert

1 / 5 Philipp Köhn ist als vierter Goalie mit der Nati in Katar. freshfocus Bei der Nati ist Köhn (ganz hinten) im Schatten von Yann Sommer und Co. freshfocus Bei RB Salzburg ist der 24-Jährige aber gesetzt. freshfocus

Darum gehts Ein Song über Philipp Köhn geht auf Social Media viral.

Ein bekanntes Fussball-Portal widmet dem Goalie ein Lied über seine Rolle als vierter Nati-Keeper.

Neben der Schweiz haben nur zwei Teams an der WM in Katar vier Torhüter nominiert.

Die Nati erlitt am Dienstagabend ein Debakel, verlor mit 1:6 im WM-Achtelfinal gegen Portugal. Nun geht es für die Schweizer Stars nach Hause. Trotz dem Aus – die Schweiz sorgte bei der WM für positive Schlagzeilen – selbst und durch andere.

So postete etwa das bekannte Fussball-Portal 433 (knapp 55 Millionen Follower auf Instagram) ein Video, in dem Fans aus aller Welt einen Schweizer Fussballer besingen. Das Lied dreht sich dabei aber nicht etwa um die Nati-Leader Xherdan Shaqiri oder Granit Xhaka, sondern um Philipp Köhn, den vierten Goalie der Nati.

«Von den Alpen Richtung Sand, wartest du auf eine Chance», heisst es aus dem Englischen übersetzt in einer Zeile des viralen Hits und weiter: «Du fliegst schnell und durch die Luft wie ein Adler in der Sonne.» In Anlehnung an Köhns Reservistenrolle texten die Social-Media-Liedermacher dazu: «Auf der Bank bis der Sommer verblasst – du bist immer noch unsere Nummer eins.»

2,6 Millionen Video-Aufrufe

Das Lied hat fast drei Millionen Mal Views, 150’000 Mal Likes und auch Köhn selbst gefällts. «Love that», schreibt der Nati-Ersatzgoalie unter das Video und fügt ein Lach- sowie ein Flammen-Emoji hinzu. Der Grund für die Hommage an den «Swiss Superhero» ist in erster Linie der ungewöhnliche Fakt, dass Köhn als vierter Torhüter an die WM reiste.

In der Tat boten an der Endrunde in Katar neben der Schweiz nur Tunesien und der Iran ebenfalls vier Goalies auf. Im Fall von Nati-Trainer Murat Yakin hatte die Nomination eines vierten Torhüters damit zu tun, dass Stammkeeper Yann Sommer und die Nummer drei Jonas Omlin sich vor dem Turnier noch mit Verletzungssorgen herumplagten. Dazu hatte Yakin, anders als seine Vorgänger bei der Wüsten-WM, erstmals die Möglichkeit, 26 anstatt nur 23 Spieler zu nominieren.

4 Torhüter an einer WM? Kein Novum

Vor 2022 gab es allerdings bereits ein einziges Mal in der Geschichte einen Fall, bei dem ein Land vier Torhüter an eine WM mitnahm. 1998 war dies an der Endrunde in Frankreich bei Südafrika der Fall – da handelte es sich jedoch um eine Nachnominierung wegen einer Verletzung.

In Katar blieb Köhn ohne Einsatz. Unverdient war die Nominierung des 24-Jährigen dennoch nicht. Bei Salzburg brillierte der Ex-Wiler in der Hinrunde und kassierte in 44 Ligaspielen in Österreich im Schnitt nur 0,59 Gegentore pro Partie. Dies ist der historisch beste Wert aller Torhüter in der Liga mit mindestens so vielen Karriere-Einsätzen.

Top-Werte in Liga und CL

Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung hat auch kein Goalie in der österreichischen Bundesliga eine so gute Abwehrquote (73 Prozent) wie Köhn. Nur neun Gegentore und neun Spiele zu null in 16 Partien sprechen ebenfalls eine klare Sprache.

In der Champions League machte Köhn ebenso auf sich aufmerksam: Unter den sieben eingesetzten Schweizern in der Gruppenphase der aktuellen Königsklasse haben nur zwei in sämtlichen sechs Partien durchgespielt, Djibril Sow bei Eintracht Frankfurt und eben Köhn.

Es verwundert also nicht, dass sich der 1,90 Meter grosse Schlussmann mit seinen starken Leistungen bereits in den Fokus von Clubs der europäischen Top-Ligen gespielt hat. Der nächste Fan-Song über Köhn wäre dann wohl bloss eine Frage der Zeit. Aber erstmals steht auch für ihn die Winterpause an.

