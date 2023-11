Auf der Flucht: Tunesier (35) teilt Ferien-Bilder aus Paris

Im Oktober 2022 gelang ihm bei einem Gefangenentransport die Flucht am Bahnhof Aarau – in Crocs und Trainerhosen. Der Tunesier befand sich in Ausschaffungshaft, weil er sich illegal in der Schweiz aufhielt. Der Asylsuchende hätte die Schweiz bereits 2014 verlassen müssen, doch aufgrund fehlender Papiere für ihn, seine Frau und seine drei Kinder waren den Behörden die Hände gebunden – bis er straffällig wurde. Im Februar 2018 griff der Tunesier seine Ehefrau in der Asylunterkunft an und verletzte sie schwer. Fünf Monate später brach er in einer Bar in Olten einer Kosovarin zweifach den Unterkiefer, berichtet die «Aargauer Zeitung».