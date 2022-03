Swatch x Omega – Auf der ganzen Welt stehen Tausende Menschen vor Swatch Stores an

Weltweit stehen Uhrefans für die neue Swatch-Omega-Uhr an.

Dementsprechend sind die Fans aus dem Häuschen. Wie Bilder von News-Scouts aus der ganzen Schweiz zeigen, stehen am frühen Samstagmorgen bereits Hunderte Uhrenliebhaber vor den Läden.

In Bern stehen die Leute an.

Für diese Uhr stehen weltweit Tausende Menschen an.

«Es ist ein spezielles Gefühl. Ich habe das noch nie vorher gemacht», sagt D.I.*, die vor dem Swatch-Hauptsitz in Biel ansteht. «Ich bin seit 7.30 Uhr da, aber gewisse Leute waren schon lange vor 6 Uhr da.» Die Anzahl Uhrenfans, die anstehen, schätzt sie auf 200-300.

Weltweiter Hype um die neue Uhr

Doch nicht nur in der Schweiz scheinen die Kundinnen und Kunden es auf die neue Swatch-Omega Uhr abgesehen zu haben. Rund um den Globus warten Hunderte Menschen vor Swatch Läden. In praktisch jeder Stadt, in der es einen Swatch-Laden gibt, bilden sich Warteschlangen davor.