Instandsetzung A1 bei St. Gallen - Auf der Stadtautobahn muss man nun ständig mit Blitzern rechnen

Die grösste Herausforderung ist der Verkehr

Die Projektleitung sieht die grösste Herausforderung bei der Verkehrsüberlastung. Die schwierigsten Phasen werden laut Philipp Rüttiman, Leiter des Nationalstrassen Gebiets VI, in der ersten Etappe Winkeln bis zum Sitterviadukt zwischen 2022 und 2023 und in der zweiten Etappe Neudorf bis Kreuzbleiche zwischen 2024 und 2026 sein. Grund: Es wird zu Einengungen der Spurbreiten, Verschwenkungen, Temporeduktionen auf 80 km/h sowie vereinzelten Ausleitungen im Verkehr kommen.

Zu jeder Zeit mit Blitzer rechnen

Die gute Nachricht: Während der Bauarbeiten sollen tagsüber alle Fahrspuren erhalten bleiben, damit der Verkehr fliessen kann. «Das Projekt kann nur funktionieren, wenn wir alle an einem Strang ziehen», so Markus Weber, Projektleiter von Astra. Eine Verkehrsreduktion von zehn Prozent, sprich rund 500 Fahrzeuge am Tag, soll einer Überlastung vorbeugen. Um das zu erreichen, wird Verkehrsteilnehmenden geraten, die Stosszeiten zu meiden und auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Velo umzusteigen. «Wichtig ist, bei Störungen die Autobahn nicht zu verlassen, um eine Verstopfung des städtischen Verkehrsnetzes zu vermeiden», so Weber.