Auf der Suche nach Juden: Mob stürmt Flughafen in Russland

Auf der Suche nach Israelis und Juden haben in Russland Dutzende Männer in der mehrheitlich muslimischen Republik Dagestan den Hauptstadtflughafen gestürmt.

Darum gehts Am Sonntagabend stürmten zahlreiche Personen einen Flughafen in Dagestan.

Der Mob versuchte Juden in den Flugzeugen ausfindig zu machen.

Mehrere Personen wurden verletzt.

Nach der Stürmung des Flughafens von Machatschkala im muslimisch geprägtem Nordkaukasus haben die Behörden am Montag ein neues Update gegeben. Beim Angriff wurden neun Polizisten verletzt, zwei davon befinden sich im Spital, so die Behörden. 150 Teilnehmer des Angriffs seien identifiziert worden. 60 konnten bisher festgenommen werden.

Der Flugplatz wurde vorübergehend geschlossen, ankommende Flugzeuge wurden auf andere Flughäfen umgeleitet, wie die staatliche Flugaufsicht Rosawiazija Tass zufolge mitteilte. Später teilte Rosawiazija mit, Sicherheitskräfte hätten das Gelände geräumt. Der Flughafen bleibe aber bis zum 6. November geschlossen.

Mob bedrängte auch Familien mit Kleinkindern

«Auf dem Flughafen befanden sich Hunderte von Menschen. Etwa 50 Männer näherten sich dem Flugzeug und fragten die Passagiere, ob sie Juden seien. Ich sagte nein. Ich bin Russe. Sie wollten meinen Reisepass sehen», beschrieb ein Augenzeuge die Lage am Flughafen.

Auch ein Bus, der die Passagiere vom Flugzeug zum Flughafen bringen sollte, wurde von den Männern belagert und an der Weiterfahrt gehindert. An Bord haben sich auch Familien mit kleinen Kindern befunden, so der Augenzeuge. Weiter ist auf einem Video zu sehen, wie der Pilot eines Flugzeugs die Passagiere davor warnt, die Türen zu öffnen. «Der Mob versucht das Flugzeug zu stürmen, bitte öffnen Sie die Türe nicht», so der Pilot.

USA verurteilt antijüdische Übergriffe

Der Nationale Sicherheitsrat der USA verurteilte «die antisemitischen Proteste» in Dagestan. «Die USA steht angesichts eines weltweiten Anstiegs des Antisemitismus an der Seite der gesamten jüdischen Gemeinschaft. Es gibt nie eine Entschuldigung oder Rechtfertigung für Antisemitismus», schrieb Sprecherin Adrienne Watson in der Nacht zum Montag auf der Plattform X.

«Israel nimmt Versuche, israelischen Bürgern und Juden irgendwo zu schaden, sehr ernst» und beobachte die Ereignisse in Dagestan, hiess es in der Mitteilung. Der israelische Botschafter in Russland, Alex Ben Zvi, arbeite mit den russischen Behörden zusammen, «um das Wohlergehen von Juden und Israelis vor Ort zu gewährleisten».

«Weltweite Schande für Russland»

Der deutsche Militärexperte Carlo Masala sprach bei «Welt» von einem Pogrom. Der Begriff bezieht sich auf gewalttätige Angriffe der lokalen nichtjüdischen Bevölkerung auf Juden im Russischen Reich und anderen Ländern. Er sagt: «Das Pogrom hat seinen Nährboden in dem zunehmenden Antisemitismus, den Putin mit Blick auf die Ukraine seit Monaten verbreitet.»

«Es wäre eine weltweite Schande für Russland, wenn das einzige Land, in dem es zu einem echten antijüdischen Pogrom kommt und Juden tatsächlich zu Tode kommen, Russland ist», sagt der kremlnahe Politologe Sergej Markow im TV.

Mit Material von DPA