2. Impeachment : Auf der Wut-Skala bei acht – so sauer ist Donald Trump auf seinen Anwalt

Es ist erst der erste Tag im Amtsenthebungsverfahren gegen ihn. Doch Donald Trump schäumt schon jetzt vor Wut vor allem auf seinen einen Anwalt. Eine Geste von Trumps zweiten Anwalt sorgte für Fragen.

U.S. Senate TV via REUTERS

Schon am ersten Tag war Trump mit der Leistung seines Anwaltsteams nicht zufrieden, auf einer Skala von eins bis zehn habe Trumps Wut bei einer Acht gelegen.

Beim zweiten Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump soll geklärt werden, welche Rolle der frühere Präsident bei dem Sturm auf das Capitol in Washington am 6. Januar spielte, als dort der Wahlsieg seines Nachfolgers Joe Biden bestätigt werden sollte.

Tag eins des Amtsverfahrens gegen ihn verbrachte der frühere US-Präsident Donald Trump auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. Hier haben seine Helfer ein neues Büro eingerichtet, und Trump sei am Dienstag zwischen diesem und seinen privaten Räumlichkeiten hin und her gependelt, wie die «New York Times» schreibt.