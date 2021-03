Pia Allemann ist Co-Geschäftsleiterin von BIF, Beratungsstelle für Frauen gegen Gewalt in Ehe und Partnerschaft. Das BiF setzt sich dafür ein, dass Gewalt an Frauen in Beziehungen nicht als individuelles, sondern gesellschaftliches Problem betrachtet wird. Im Interivew erklärt Pia Allemann, was Betroffene tun können und wo häusliche Gewalt vorkommt.