Hub Island: Auf der kleinsten Insel der Welt steht nur ein Haus

Das ist Hub Island, die kleinste bewohnte Insel der Welt. Sie befindet sich bei Jefferson County in New York.

Die kleinste bewohnte Insel der Welt heisst Hub Island. Sie befindet sich im Sankt-Lorenz-Strom, zwischen Heart Island und Imperial Isle, in der Nähe der kanadischen Grenze. Die Insel ist Teil von Alexandria Bay, einem Städtchen in Jefferson County, New York. Sie misst nur gerade etwas mehr als 300 Quadratmeter und ist damit nur halb so gross wie ein Tennisplatz.

Der Spitzname «Just Enough Room Island», den das Inselchen bekommen hat, hat aber noch einen anderen Grund. Es gibt gewisse Richtlinien, unter welchen Umständen ein von Wasser umgebenes Stück Land als Insel zählt. In New York sind diese Voraussetzungen folgende: Das Landstück muss grösser als 0,1 Quadratmeter sein, es muss das ganze Jahr über dem Meeresspiegel liegen und mindestens ein Baum darauf stehen.

Ferienhaus für eine vermögende Familie

Obwohl Hub Island alle diese Kriterien erfüllt, ist es eigentlich mehr Haus als Insel. Das Landstück wurde 1950 von der vermögenden Sizelands-Familie gekauft, die darauf das gemütliche Häuschen bauen liess – als abgelegenen Rückzugsort und Ferienhaus für die Familie. Dieser Plan ging allerdings nicht auf.

Schon kurz nach dem Bau wurde das Haus regelmässig von Touristen und Touristinnen besucht, ständig fotografiert und die Besitzer mit Anfragen überhäuft. In einem «Washington Post»-Artikel von 2010 schreibt die Autorin: «Ein falscher Schritt und man schwimmt!» Das Haus ist auch nahe genug am Meeresspiegel, dass grössere Wellen oder starke Regenfälle zu kleinen Überschwemmungen führen können.

Der Baum, der Voraussetzung für die Insel-Deklaration war, ist da übrigens nicht von selbst gewachsen: Die Familie, die das Haus gebaut hat, hat auch den Baum gepflanzt. Pixabay

Kleinste bewohnte Insel der Welt

Hub Island ist Teil der Thousand Islands, einer Inselgruppe, die mehrheitlich zu Kanada gehört und insgesamt 1864 Inseln umfasst. Obwohl Hub Island nicht das ganze Jahr bewohnt ist, gilt es seit 1982 als die kleinste bewohnte Insel der Welt. In diesem Jahr wurde der Leuchtturm auf Bishop Island, der bisher kleinsten bewohnten Insel, automatisiert und machte Bishop Island damit zu einer unbewohnten Insel.

Das Haus und die Insel befinden sich nach wie vor in Privatbesitz, Übernachtungen oder der Kauf sind also ausgeschlossen. Falls du trotzdem noch ein bisschen in Inselträumen schwelgen willst, gibt es eine ganze Reihe von Privatinseln, die zum Verkauf stehen.