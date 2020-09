Auf diese 10 Herbstgerichte freuen wir uns schon das ganze Jahr

1. Marroni

Photo by Sébastien Bourguet on Unsplash

Am Marronistand oder einfach beim Wandern in den Tessiner Wäldern – Marroni beglücken im Herbst an fast jeder Ecke.

2. Kürbis

Photo by Briana Tozour on Unsplash

Auch in Sachen Rezeptvielfalt stellt der Kürbis so manches Gemüse in den Schatten. Geschmort, gebraten, gebacken, geröstet, in Stücken oder als Suppe – aus Kürbis lässt sich fast alles zaubern.