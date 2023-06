Zürich: Auf diese 7 Züri-Fäscht-Highlights kannst du dich besonders freuen

1 / 3 Es wird wieder getanzt und gefeiert: Ab dem 7. Juli strömen wieder Hunderttausende Menschen nach Zürich. Andrea Zahler Bei den zahlreichen Attraktionen ist es allerdings schwierig, einen Überblick zu behalten. Tamedia/Andrea Zahler Wir stellen dir deshalb die Highlights des Züri Fäscht vor. Tamedia/Andrea Zahler

Darum gehts Vom 7. bis zum 9. Juli findet wieder das Züri Fäscht statt.

Wir sagen dir, welche Highlights dich erwarten.

150 Festwirtschaftsplätze, 290 Marktstände und über zwei Millionen Besucherinnen und Besucher: Nachdem das Züri Fäscht letztes Jahr wegen der Pandemie verschoben wurde, ist es endlich so weit: Vom 7. bis zum 9. Juli kann rund um das Seebecken wieder drei Tage durchgefeiert und -getanzt werden. Bei den zahlreichen verschiedenen Konzerten, Slackline- und Wakeboard-Shows oder Drachenbootrennen in der Limmat ist es schwierig, einen Überblick zu behalten. Wir stellen deshalb sieben Attraktionen vor, die du nicht verpassen darfst.

Feuerwerk und Drohnenshow

Nach 2019 gibt es auch wieder eine Drohnenshow.

Gehen an diesem Züri Fäscht zum letzten Mal Raketen in die Luft? Nachdem aus Umweltschutzgründen bereits die diesjährige Flugshow abgesagt wurde, könnte es auch dem traditionellen Feuerwerk an den Kragen gehen: So hatte der Zürcher Gemeinderat im letzten August entschieden, dass der Stadtrat prüfen muss, wie sich das Feuerwerk baldmöglichst durch umweltfreundliche Alternativen ersetzen lässt.

Noch aber wird auch dieses Jahr das von erfahrenen Pyrotechnikern choreografierte Feuerwerk Tausende Menschen rund um den See begeistern. Am Freitag, 7. Juli, gehen die Raketen um 22.30 Uhr in die Luft, am 8. Juli um 22.30 Uhr sowie nach Mitternacht um ein Uhr. Nach 2019 gibt es auch wieder eine Drohnenshow: Am Samstag und Sonntag um Mitternacht und am Sonntagabend um 22.30 Uhr fliegen wieder über 300 Drohnen synchronisiert durch die Luft und verwandeln den Himmel über dem Zürichsee in ein Lichtermeer.

Beachvolleyballturnier «Yuh Beachmasters»

Beim Mythenquai spielen Profi-Volleyballerinnen und -Volleyballer um den Sieg. Der Eintritt ist an allen Spieltagen kostenlos. Sämtliche Spiele werden auch live auf Youtube gestreamt.

Die Yuh Beachmasters gehören zu den besten Beachvolleyball-Turnierserien weltweit. Dieses Jahr macht die Tour nach 2019 zum zweiten Mal Halt am Züri Fäscht. Im Stadion mit rund 1000 Sitzplätzen beim Strandbad Mythenquai spielen die besten Beachvolleyballerinnen und -volleyballer der Schweiz ergänzt mit zwei internationalen Teams um den Turniersieg. Der Eintritt ist an allen Spieltagen kostenlos, sämtliche Spiele werden auch live auf Youtube gestreamt.

Chilbi & Marktstände

Zahlreiche Attraktionen buhlen um die Aufmerksamkeit der Besucherinnen und Besucher. Die Chilbi geht nach dem Züri Fäscht auf dem Sechseläutenplatz weiter. Auch zahlreiche Verpflegungsmöglichkeiten gibt es.

Fast 300 Marktstände sowie 70 Geschäfte und Buden unterhalten die Besucher vom Sechseläutenplatz über den Hafendamm Enge bis hin zum Mythenquai. Auch am Limmatquai, dem Bürkliplatz und vor dem Stadthaus sind verschiedene Attraktionen aufgestellt. Die Chilbi ist nach dem Züri Fäscht nicht vorbei: Bis am 16. Juli geht sie auf dem Sechseläutenplatz in die Verlängerung.

Internationaler Volkstanz und Trachtenausstellung

Über 30 Volkstanzgruppen aus aller Welt treten auf. Zwischen den Auftritten kann jede und jeder auf der Bühne umhertanzen.

Während dem Züri Fäscht findet das Eidgenössische Trachtenfest auf dem Lindenhof statt. Zudem treten über 30 Volkstanzgruppen aus aller Welt auf der Volkstanzbühne auf. Zwischen den Auftritten steht die Bühne allen zum freien Tanzvergnügen offen.

UV-Kamera von Nivea

Mit der UV-Kamera will Nivea darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, sich vor der Sonne zu schützen. Nivea

Wer im Sommer täglich in der Badi oder im Freien unterwegs ist, weiss, wie wichtig Sonnencreme ist. Direkte Sonneneinstrahlung ohne Schutz erhöht schliesslich das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken. Auch als Schutz vor frühzeitiger Hautalterung und schmerzendem Sonnenbrand ist Sonnencreme wichtig. Das Unternehmen Nivea will am Züri Fäscht genau auf diesen Umstand aufmerksam machen. Mit einer aufgestellten UV-Kamera am Stadelhoferplatz können Besucherinnen und Besucher testen, ob sie bereits ausreichend Sonnenschutz aufgetragen haben. Zudem werden auch Mitarbeitende der Krebsliga am Stand anwesend sein, um beratend zu unterstützen.

Zip-Line über die Limmat

Die Zip-Line führt vom Lindenhof über die Limmat. Tickets sind vor Ort erhältlich.

Wer schon immer mal über die Limmat fliegen wollte, kann sich diesen Traum nun erfüllen: Am Züri Fäscht ermöglicht eine Zip-Line den Flug vom Lindenhof zum Limmatquai. Das Ticket ist beim Lindenhof erhältlich, der Betrieb der Zip-Line läuft am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von zehn bis 23 Uhr und am Sonntag von zehn bis 21 Uhr.

Raclette-Stand von 20 Minuten

Die Raclette werden von den Expertinnen und Experten der Raclette Factory zubereitet. Auch Mitarbeitende von 20 Minuten werden beim Raclette-Stand anzutreffen sein.

Hier gibt es die beste Raclette in Zürich – und die neuesten Nachrichten aus aller Welt: 20 Minuten begrüsst dich bei der Ecke Genferstrasse/General-Guisan-Quai und gibt dir einen Überblick über die besten Veranstaltungen und Attraktionen des Züri Fäscht. Die Raclette werden von den Expertinnen und Experten der Raclette Factory zubereitet, am Stand gibt es zudem ein Glücksrad mit tollen Preisen und eine Chill-Out-Area zum Durchatmen. Auch unsere Radiomoderatorinnen und -moderatoren von GOAT Radio und Reporter von 20 Minuten werden vor Ort über das Züri Fäscht berichten. Raclette und mehr gibts am Freitag von 17 bis 24 Uhr und am Wochenende von 14 bis 24 Uhr.