Der Online-Plattform « The Skincare Edit » hat Emrata alles über ihre Skincare-Routine verraten. Here we go: « Mein tägliches Abschmink-Tool ist diese milde Gesichtsreinigung mit Aprikosenkern- und Avocadoöl » , so E mily . Ultra Facial Cleanser, ab Fr. 15.– von Kiehl's