Wer das Reiseziel am selben Tag nicht mehr erreicht, hat gar Anspruch auf Rückerstattung von Hotelkosten und Transport zum Hotel.

Ab dem 1. Januar 2021 bekommen Passagierinnen und Passagiere im Schweizer ÖV mehr Rechte, wie das Bundesamt für Verkehr in einer Medienmitteilung bekanntgibt. Neu werden die Transportunternehmen bei Verspätungen und Ausfällen stärker in die Pflicht genommen. Ab einer Stunde Verspätung haben Passagierinnen und Passagiere Anrecht auf Rückerstattungen oder Entschädigungen.

Die wichtigsten Regeln auf einen Blick

Für Reisende mit einem pauschalen Abonnement gibt es grundsätzlich ab 60 Minuten Verspätung eine Entschädigung von mindestens fünf Franken oder den Tageswert des Abos. Ein GA Erwachsene 2. Klasse kostet 3860 Franken und hat also einen Tageswert von 10.57 Franken. Ein GA Junior 2. Klasse kostet 2650 Franken und hat einen Tageswert von 7.26 Franken.

Für Reisende ohne Abonnement gibt es ab 60 Minuten Verspätung am Zielort 25 Prozent des Billetpreises, ab 120 Minuten 50 Prozent des Billettpreises. Allerdings werden Entschädigungen unter 5 Franken nicht ausbezahlt. Die tiefen Erstattungsbeträge werden dabei nicht aufgerechnet und verfallen. Wenn zweimal ein Postauto ausfällt, für das man für 4 Franken ein Billett gekauft hat, gibt es keine kumulierte Auszahlung.

Für Reisende mit und ohne Abonnement gilt: Wenn die Reise aufgrund einer Verspätung oder eines Ausfalls ihren Zweck nicht mehr erfüllt , muss sie nicht angetreten werden. In diesem Fall gibt es den ganzen Billettpreis zurück.

Reise fortsetzen – egal auf welchem Weg

Wenn Reisende ihren Anschluss aufgrund einer Verspätung oder eines Ausfalles verpassen, dürfen sie die Reise bis zum Ziel fortsetzen, auch wenn sie dafür einen anderen Weg einschlagen müssen. Es fallen keine Nachzahlungen an. Wenn durch das Verpassen des Anschlusses die Reise ihren Zweck nicht mehr erfüllt, gibt es ebenfalls den Billettpreis zurück.

Und was, wenn ein Anschluss theoretisch möglich, aber praktisch nicht machbar wäre, wie beispielsweise bei weiten Wegen zwischen den Gleisen? «Es gelten die offiziellen Anschlüsse gemäss Fahrplan. Werden diese wegen einer Verspätung gebrochen, besteht Anspruch auf Erstattung», sagt Reto Hügli von «Alliance Swisspass».

Zwischenverpflegung bei Wartezeiten

Wer das Reiseziel am selben Tag nicht mehr erreicht, dem sind die Transportunternehmen verpflichtet, die Kosten für die Übernachtung zu übernehmen. Das trifft allerdings nur zu, wenn das Transportunternehmen nicht für die Verspätung oder den Ausfall zuständig ist, beispielsweise bei einem Naturereignis. Einen Anspruch an die Übernahme von Folgeschäden gibt es nicht. Wer also seinen Flug oder ein Konzert verpasst, kann keine Entschädigung geltend machen.