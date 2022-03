Sechseläuten, Street Parade & Co. – Auf diese Events darfst du dich dieses Jahr freuen

M4Music

Unter anderem im Schiffbau spielen am 25. und 26. März am Popmusikfestival M4Music verschiedene Acts.

Das Popmusikfestival M4Music des Migros-Kulturprozent meldet sich am 25. und 26. März zurück, das Line-up besteht aus über 40 Acts. «Dieses Jahr können wir gleich mehreren Schweizer Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform bieten», sagt Mediensprecherin Livia Berta. Tickets gibt es ab 49 Franken auf m4music.ch. Das Festival findet in und um den Schiffbau, im Moods und im Exil statt. Die Openair-Bühne auf dem Schiffbauplatz ist gratis.

Sechseläuten

Nach dem Urner Abstecher von 2021 wird der Böögg dieses Jahr am 25. April wieder auf dem Sechseläutenplatz angezündet. Das genaue Programm und die Ehrengäste werden bis Ende Monat verkündet. Mediensprecher Victor Rosser freut sich darauf, dass Zürich nach drei Jahren wieder ein Frühlingsfest feiern kann: «Endlich ist alles wieder beim Alten.»

Street Parade

Dieses Jahr sollen tausende Partylustige wieder an der Street Parade feiern können.

Partyfans aufgepasst: Die grösste Techno-Party der Schweiz soll am Samstag, 13. August wieder stattfinden. Street Parade-Sprecher Stefan Epli ist zuversichtlich, dass die Lovemobiles die üblichen 2,4 Kilometer entlang dem Zürichsee vom Utoquai bis Enge wieder abfahren können. Es seien bereits viele Anmeldungen für die 30 Lovemobiles eingegangen.

Zürich Openair

Die Arctic Monkeys spielen am 23. August am Zürich Openair.

Die Arctic Monkeys, Kings of Leon, Rita Ora und weitere treten dieses Jahr am Zürich Openair auf. «Endlich nach zwei Jahren ein Line-up anzukünden, macht uns grosse Freude. Wir sind voller Elan und Zuversicht, ein einzigartiges Festival auf die Beine zu stellen», sagt Sprecherin Sandra Katz. Gefeiert wird die zehnte Ausgabe des Festivals vom 23. bis 27. August in Glattbrugg – der Dienstag ist dieses Jahr zusätzlich dabei. Tickets gibt es ab 99 Franken auf zoa22.ch.