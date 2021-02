Der Bundesrat hat den bis 18-Jährigen einige Zückerchen in Aussicht gestellt. Ab dem 1. März sollen sie wieder den meisten sportlichen und kulturellen Aktivitäten nachgehen können. Definitiv darüber entschieden wird nach Konsultation der Kantone am 24. Februar. Darauf kannst du dich freuen:

Draussen abhängen

Maximal fünf Personen dürfen sich aktuell im Freien Treffen. Die Polizei musste in letzter Zeit oft intervenieren, weil sich trotzdem grössere Gruppen versammelten. Bald musst du aber nicht mehr so genau zählen, wenn du draussen mit deinen Kollegen abhängen willst und vielleicht spontan noch ein paar Leute dazukommen. Solange ihr nicht mehr als 15 Personen seid, ist draussen chillen künftig möglich.

Unterhaltung

Eine Rolle spielt dabei laut Wertenschlag, welche zurzeit noch nicht bekannten Vorgaben die Verordnung in Sachen Gruppengrösse machen wird. «Können auf einer Fläche wieder mehr Jugendliche zusammenkommen, sind zum Beispiel Spiel-Turniere in grösseren Gruppen wieder möglich.»

Marco Bezjak, Projektleiter der Stiftung Mojuga mit Sitz in Bubikon ZH, hofft, dass die Lockerungen auch kleinere Events in den Innenräumen der Jugendtreffs erlauben. «Zum Beispiel könnten dann wieder Workshops und Spielabende durchgeführt werden.» Ebenso sollte die Jugendarbeit den öffentlichen Raum für Veranstaltungen nutzen dürfen. «Etwa Feuertonnen-Aktionen der Jugendarbeit könnten dann stattfinden. Am wichtigsten aber ist, dass sich Jugendliche in etwas grösseren Gruppen überhaupt wieder im öffentlichen Raum treffen dürfen.»