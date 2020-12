Am Montag werden die Gruppen für die WM-Qualifikation 2022 in Katar ausgelost. Nati-Trainer Vladimir Petkovic hat keinen Wunschgegner, einen Wunsch hat er aber schon.

Vladimir Petkovic will Deutschland : Auf diese Gegner könnte die Schweiz in der WM-Quali treffen

1 / 5 Am 7. Dezember steigt in Zürich die Auslosung für die WM-Qualifikation 2022 in Katar. KEYSTONE Während auf den Baustellen in Katar noch gearbeitet wird , bestimmt Europa bereits die Gruppen für die anstehende Qualifikation im kommenden Frühjahr. KEYSTONE Die Schweiz ist aufgrund der Herbst-Resultate und der Folgen im Fifa-Ranking aus dem Topf 1 gerutscht und wurde Topf 2 zugeteilt. KEYSTONE

Darum gehts Am 7. Dezember werden in Zürich die Gruppen für die WM-Qualifikation ausgelost.

Für die europäischen Teams stehen 13 Startplätze zur Verfügung.

Die Schweiz ist in Topf 2 abgerutscht und muss mit mindestens einem starken Gegner rechnen.

Nati-Coach Vladimir Petkovic hätte nichts gegen Deutschland als Kontrahent.

Obwohl im kommenden Sommer erst noch die Endrunde der EM 2020 ausgetragen werden muss, ist auch die WM 2022 nicht mehr fern. Am 7. Dezember bestimmt Europa deshalb bereits die Gruppen für die anstehende Qualifikation. Die Auslosung steigt ab 18 Uhr in Zürich (ab 18 Uhr live im Ticker). Als «Glücksfeen» fungieren der ehemalige HSV-Captain Rafael van der Vaart und der italienische Internationale Daniele de Rossi. Und sonst? Was ist noch zu erwarten. Fragen und Antworten zur Auslosung.

Gibt es Besonderheiten in diesem Jahr?

Ja, die Auslosung wird von zwei Besonderheiten begleitet. Wegen der Corona-Pandemie findet die Auslosung im Fifa-Home dieses Mal nur virtuell statt. Das heisst, dass Vladimir Petkovic und seine Trainerkollegen wie die Fans von zu Hause aus zusehen müssen, wie die Kugeln rollen. Zudem ergibt sich die Gruppenzugehörigkeit in diesem Jahr erstmals nicht nur durch die Fifa-Weltrangliste, sondern wurde auch zum Teil durch die Nations League beeinflusst. Ausserdem werden in Katar zum letzten Mal 32 Teams an einer Weltmeisterschaft vertreten sein. Ab 2026 wird dann auf 48 Nationen aufgestockt.

Wie läuft die Auslosung ab?

Die 55 Uefa-Mitgliedsländer (inklusive Aserbeidschan, Kasachstan und Israel) werden in zehn Gruppen zu je fünf (A bis E) bzw. sechs (F bis J) Mannschaften ausgelost. Auf Europa entfallen 13 Startplätze. Die Kugeln mit den Ländern sind auf sechs Lostöpfe verteilt. Die Schweiz ist nach den Resultaten im Herbst nur noch die Nummer 11 in Europa und im Topf 2 zu finden. Bei der Auslosung gilt: Die vier Gruppensieger der League A aus der Nations League (Italien, Belgien, Frankreich und Spanien) kommen aufgrund des Finalturniers in eine der 5er-Gruppen.

Wie qualifiziert man sich für Katar?

Die zehn Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde. Sie sichern sich 10 von total 13 Plätzen. Die verbleibenden drei Startplätze spielen die zehn Gruppenzweiten mit den beiden besten Teilnehmern der Nations League (die nicht ohnehin schon qualifiziert sind) im März 2022 in einem Mini-Turnier (drei Gruppen à vier Mannschaften) unter sich aus.

Gibt es bei der Auslosung Einschränkungen?

Ja – und zwar einige. Gewisse Paarungen erlaubt das Exekutivkomitee der Uefa aufgrund politischer Konflikte nicht. So darf Spanien nicht mit Gibraltar in eine Gruppe gelost werden, Bosnien-Herzegowina nicht auf den Kosovo, Aserbeidschan nicht auf Armenien und Russland weder auf die Ukraine noch auf den Kosovo treffen. Russland stellt sowieso einen Sonderfall dar. Weil die Nationalmannschaft wegen Dopings von der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada gesperrt wurde, kann die Mannschaft nur unter neutraler Flagge antreten. Das gilt aber nicht für die Qualifikation. Da ist Russland als Russland vertreten. Kompliziert.

Einschränkungen gibt es auch aus klimatischen Gründen. Damit Spiele in der Qualifikation nicht durch extreme Winter in Gefahr geraten, abgesagt zu werden, dürfen maximal zwei Nationen in eine Gruppe gelost werden, wo die Winter besonders hart sind. Unter diese Einschränkung fallen Länder wie Finnland, Island, Färöer, Weissrussland, Estland, Litauen, Lettland und Norwegen.

Die letzte Ausnahme erfolgt aufgrund extrem weiter Reisen. Die Uefa hat Aserbeidschan, Kasachstan und Island als Randgebiete eingestuft. Das ergibt:

- Island darf nur gegen eines dieser Teams antreten: Zypern, Armenien, Georgien oder Israel.

- Aserbeidschan darf nur gegen Portugal, Island oder Gibraltar spielen.

- Kasachstan darf nur auf eines dieser Länder treffen: Frankreich, England, Färöer, Portugal, Wales, Andorra, Spanien, Malta, Gibraltar, Nordirland, Irland oder Island.

Was bedeutet Topf 2 für die Schweiz?

Die Nati kann nicht in eine Gruppe mit Österreich, Wales, Polen, Schweden, Ukraine, Serbien, Türkei, Rumänien und der Slowakei gelost werden. Dafür treffen sie auf ein starkes Team aus Topf 1. Diese Teams bilden gleichzeitig die Gruppenköpfe. Das sind Belgien, Frankreich, England, Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Dänemark, Deutschland und Holland.

Hat Nati-Trainer Vladimir Petkovic einen Wunschgegner?

«Eine WM-Auslosung ist kein Wunschkonzert. In Topf 1 sind alle Gegner stark. Auch in Topf 2 und Topf 3 gibt es starke Teams. Wie immer nehmen wir es so, wie es kommt, und hoffen auf ein bisschen Losglück, damit wir uns schliesslich mit guten Leistungen qualifizieren können», sagt Petkovic im Interview mit Fifa.com.

Würde sich die Schweiz auf eine Revanche mit Deutschland freuen?

Petkovic: «Wir haben eine lange nachbarschaftliche Freundschaft und eine reiche gemeinsame Fussballgeschichte. Spiele gegen Deutschland sind immer etwas Besonderes, und es sind auch immer Highlights für unsere Fans. Aber wir müssen uns im Detail noch verbessern, um uns gegen solche Gegner hundert Prozent durchsetzen können. Wir würden uns wirklich freuen über ein Duell mit Deutschland!»

Die Schweiz qualifizierte sich viermal in Folge für eine WM-Endrunde. Wird sie in Katar dabei sein?

«Wir sind sehr zuversichtlich und glauben daran», sagt der Nati-Trainer. Auch wenn es jetzt schwieriger sei, sich zu qualifizieren, weil neben den Gruppensiegern nur noch die drei besten Gruppenzweiten aus Europa weiterkämen.

Wo ist die Auslosung zu sehen?

Einerseits ist die Auslosung im Livestream auf Fifa.com zu sehen. Im TV können die Schweizer Fussballfans das Ganze live auf SRF verfolgen. Ebenso kann man die Auslosung natürlich hier im Ticker mitlesen.