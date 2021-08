Auf diese günstigen Beautyprodukte schwören die Stars

Glow-Geheimnis von Beyoncé und Hailey

Soll heissen: Nicht immer muss gleich das Bankkonto geplündert werden, um an die Beauty-Lieblinge der Celebrities zu kommen. Royal schön wie Meghan Markle wird man etwa schon unter 15 Franken. Sie schwört auf den Aquaphor Repair Balm von Eucerin. Verraten hat das Daniel Martin, ihr Visagist, am Hochzeitstag: «Auf den Fotos wirkt der Balm fast wie ein Highlighter, der einen natürlichen Glow verleiht.» Meghan ist ausserdem nicht der einzige Fan: Hailey Bieber (sonst auch eher Fan von Luxus-Beauty), Beyoncé, Nicole Kidman und Charlize Theron pflichten ihr bei. Ausserdem funktioniert der Kassenschlager als so ziemlich alles: Nachtcreme, Lippenbalsam, Handcreme – sogar die Augenbrauen lassen sich damit in Form bürsten.