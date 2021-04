Im Sport-Bereich wurde viel gelockert. So kannst du jetzt auch wieder ins Fitness oder ins Yoga gehen.

In seiner Sitzung vom 14. April hat der Bundesrat einen neuen Öffnungsschritt beschlossen. Die Lage wird zwar als fragil eingestuft, doch der Wiederanstieg der Hospitalisationen erfolge im Vergleich zu den Fallzahlen relativ langsam und die Durchimpfung schreite bei den Risikopersonen gut voran. Das ist nun wieder möglich.

Restaurants

Freizeit- und Unterhaltungsbetriebe:

Auch in der Freizeit sind neu mehr Aktivitäten wieder möglich. Wie bereits Museen und Geschäfte dürfen auch die Zoos ihre Innenbereiche wieder öffnen. Neu sind auch Führungen im Museum, im Zoo oder durch die Stadt mit Schutzkonzept möglich. Drinnen und draussen gilt eine Obergrenze von 15 Personen.

Veranstaltungen

Sport

Ab Montag kannst du auch wieder an deine wöchentliche Yogalektion, denn der Bundesrat lockert auch im Bereich der sportlichen Aktivitäten für Erwachsene im Amateurbereich. Und auch Fitness-Sessions sind wieder möglich. In Innenräumen muss grundsätzlich sowohl die Maske getragen als auch der Abstand eingehalten werden. Sportarten mit Körperkontakt sind in Innenräumen aber weiterhin nicht erlaubt.