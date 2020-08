«Rising Phoenix»

Die Regisseure Ian Bonhôte und Peter Ettedgui beschäftigen sich in der neuen Doku von Netflix mit den Paralympics: Athletinnen und Athleten erzählen von ihrer Laufbahn, ausserdem wird die Entstehungsgeschichte der Sportveranstaltung aufgerollt.

Auch Prinz Harry hat an der Doku mitgearbeitet, er sei stolz, ein Teil davon zu sein: «Es ist eine einzigartige und kraftvolle Dokumentation, die die Sichtweise der Menschen auf Behinderungen verändern soll», so sein Sprecher zu «People».

Wut als Antrieb

Weiter stellt Bonhôte klar, dass es dabei nicht um Mitleid gehen solle: «Wir wollten etwas erschaffen, dass den Leuten bewusst macht: Was zur Hölle machen wir als Gesellschaft? Sieh dir all diese Menschen an, die wir schlecht behandeln.»