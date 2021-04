Marso Living

Man sagt nicht umsonst, «wie man sich bettet, so schläft man». Wer auf Nummer sicher gehen will, findet bei Marso Living natürliche und nachhaltige Materialien aus fairer Produktion und mit Oeko-Tex-Siegel. Und zeitlos schön ist etwa die Satin-Bettwäsche auch noch. marsoliving.com

Tauta Home

Maria Lorez ist in Pereira, Kolumbien, und der Schweiz aufgewachsen. Das spürt man in ihrem Shop. Alles wurde in Handwerksbetrieben gefertigt, kein Stück ist wie das andere. Pinchos in Tigerform, Zahnstocherhalter im Kaktus-Kleid – wir können den Apéro förmlich schmecken.tauta-home.com