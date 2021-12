Auf diese TV-Highlights dürfen wir uns 2022 freuen

1 / 8 Weiter liess Comedian Sebastian Puffpaff (45) das beliebte Satire-Format «TV Total» wieder aufleben. imago images/Horst Galuschka Derweil knutschte sich der Schweizer Bachelor Erkan Akyol (30) durch die Staffel und sorgte damit für unangenehme Fernsehmomente. CH Media Weiter bekam «Gemischtes Hack»-Podcaster und Autor Tommi Schmitt (32) seine eigene Fernsehshow. «Studio Schmitt» wird seit April 2021 auf ZDF ausgestrahlt. imago images/xim.gs

Darum gehts Das Jahr neigt sich dem Ende zu und so auch das TV-Programm für 2021.

Doch keine Sorge: Auch nach dem Rutsch gehst du als Fernsehfan nicht leer aus.

Und da Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist, haben wir die Highlights aus Film und Fernsehen schon jetzt für dich parat.

Fernsehmässig gibt es allen Grund zur Freude, denn das TV-Jahr 2022 sieht bereits vielversprechend aus. Mit diesen Highlights bespassen Schweizer Fernsehen, 3+ und Co. Foodies, Trash-TV-Fans und Serienjunkies.

Winter

Für Serienfans bietet das Schweizer Radio und Fernsehen die vierte Staffel von «Wilder» an. Unter der Regie von Claudio Fäh (46) begibt sich Sarah Spale (41) als Kriminalkommissarin Rosa Wilder zurück in ihr Heimatdorf Oberwies – als Zivilistin. Doch als der Dorfpolizist ermordet wird, erwachen ihre kriminalistischen Instinkte. Die Krimi-Serie läuft ab Dienstag, dem dem 4. Januar 2022 jeweils um 20.05 Uhr auf SRF 1.

Auch Freunde des Schweizer Trash-TVs dürfen sich freuen: Ab dem 3. Januar läuft «Reality Shore», das Schweizer Pendant zum US-amerikanischen «Jersey Shore». Mit dabei sind unter anderem Ex Bachelor-Kandidatinnen Mia Madisson (25) und Bellydah (30). Um 20.15 Uhr musst du 3+ eingeschaltet und dein Popcorn parat haben.

Am Sonntag, den 9. Januar um 20.05 Uhr beendet das SRF mit der Schweizer TV-Premiere von «Bruno Manser – Die Stimme des Regenwaldes» die erste Jahreswoche. Der Spielfilm handelt vom Schweizer Ethnologen, Umwelt- und Menschenrechtsaktivisten Bruno Manser (67), der 2005 in Malaysia für verschollen erklärt wurde.

Highlights im Frühling

Alle Jahre wieder verleiht die Academy of Motion Picture Arts and Sciences den wichtigsten Preis in Hollywood: den Oscar. Am 27. März 2022 soll es wieder soweit sein. Aufgrund der Corona-Krise könnte sich der Tag ähnlich wie zur 93. Verleihung ändern, noch steht jedoch das Datum Anfang Jahr. Normalerweise wird die Verleihung auf ProSieben übertragen.

Am 20. Oktober 2021 haben zudem die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der fünfteiligen Polizeikomödie «Tschugger» begonnen. Im Zentrum der Serie steht eine Zentrale der Walliser Kantonspolizei. Deren Arbeit beschränkt sich für gewöhnlich auf beschauliche Nichtigkeiten: entlaufene Schafe, renitente Verkehrssünder und Präsenz am Dorffest. Dann tritt ein unfassbarer Mordversuch eine Lawine an Ereignissen los. Gedreht wird bis Ende November 2021 im Wallis, die Ausstrahlung ist für 2022 geplant.

Neben der nächsten Staffel «Sing meinen Song» mit Musiker Seven (43) und «Die Bachelorette» haben die Sender TV24 und 3+ zudem ein besonderes Schmankerl für alle Food-Fans parat: Die Kochshow «Masterchef» wird erstmals in der Schweiz zu sehen sein. Für 20 Teilnehmende gilt es die Jury, bestehend aus dem Bündner Spitzenkoch Andreas Caminada (44), dem Zürcher Pop-Up-Gastronomen Nenad Mlinarevic (40) und der followerstarken Foodbloggerin Zoe Torinesi (40) zu überzeugen.

Highlights im Sommer

Wie jedes Jahr startet 3+ auch 2022 eine neue Staffel von «Bauer, ledig, sucht…». Wo Fuchs und Hase sich noch gute Nacht sagen, zwischen der Arbeit auf dem Feld und im Stall, suchen Landwirtinnen und Landwirte ihr Glück in der Liebe. Ab wann genau man die Romanzen wieder beim Entstehen und Scheitern beobachten kann, ist noch nicht bekannt.

Für Movie-Fans hat die 3+-Mediengruppe im August übrigens eine ganze Reihe an Spielfilmen im Petto: Liebhaberinnen und Liebhaber des Horror-Genre dürfen sich auf den Thriller «Dont Let Go» freuen, für die, die lieber Komödien mögen, gibts den Film «David Copperfield». Mit dem neu verfilmten «Mary Poppins»-Streifen und dem Animationsfilm «Die Unglaublichen 2» ist zudem alles für einen gemütlichen Fernsehabend mit der Familie dabei. Der Klassiker «Drei Engel für Charlie» rundet das Angebot im Sommer ab.

Highlights im Herbst

Ausserdem startet im Herbst eine neue Basler Krimi-Serie auf SRF: Ex-Polizist Leo Brand gründet aus finanzieller Not eine Schule für angehende Detektive. Um das Maximum aus der Schule zu holen, lösen seine dilettantischen Anfänger echte Fälle. Die Dreharbeiten haben bereits am 8. November 2021 begonnen, ein genauer Starttermin und der Name der Serie sind aber noch nicht bekannt.

Bei TV24 in «Die Höhle der Löwen Schweiz» ersuchen wieder zahlreiche Jungunternehmer und -unternehmerinnen um das Kapital der hochkarätigen Jury. Zudem werden sich Kandidatinnen und Kandidaten von «Ninja Warrior Switzerland» erneut dem härtesten Hindernisparcours der Welt stellen. Derweil stellen sich auf 3+ die Kandidatinnen und Kandidaten von «Der Bachelor» 2022 lediglich dem härtesten Cringe.