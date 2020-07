vor 1h

Auf diesem Bänkli drohen verbrannte Oberschenkel

Wegen zu viel Schatten und eines grossen Reinigungsaufwands wurde die Solarbank in Wil an einen neuen Standort verlegt. Doch sie stehe nun in der prallen Sonne und werde tagsüber zu heiss zum Sitzen, heisst es.

von Leo Butie

So sieht die Bank aus. Video: Leo Butie

Darum gehts Das Solarbänkli in Wil SG steht nun an einer neuen Stelle.

Am alten Standort hatte es zu viel Schatten, und Blattläuse verschmutzten die Oberfläche.

Am neuen Ort beim Stadtweiher hat es genug Sonne.

Die Bank soll sich nun aber zu fest erhitzen.

Das Solarbänkli wird im Lauf des Jahres wieder weiterwandern.

Das Solarbänkli in Wil, bei dem man mit Solarstrom sein Handy aufladen kann, wurde verschoben. Im Juni wurde die Bank auf dem Bleicheplatz eingeweiht. Doch kürzlich wurde sie nun an den Stadtweiher verlegt. «Der Standort war für die Nutzung der Bank zu schwach», sagt Cristina Roduner, Fachperson Kommunikation der Stadt Wil. Die Bank stand teilweise im Schatten der Bäume und sorgte damit auf Social Media für sehr viel Spott. «Es nimmt mich ja schon Wunder, welches ‹Genie› den ersten Standort des Solarbänkli im Schatten unter einem grossen, schönen Baum ausgewählt hat. Kein Wunder, hat es dort nicht funktioniert», hiess es etwa. Laut der Stadt Wil war aber nicht der Schatten das Problem. Die Nachfrage habe die Erwartungen der Stadt übertroffen. Die Nutzung der Bank sei gross.

Die Bäume hatten einen weiteren unangenehmen Nebeneffekt. «Es hatte viele Blattläuse, die die Bank mit Exkrementen bedeckten», so Roduner. Entsprechend musste man die Bank ständig reinigen. Der neue Standort wurde nebst der Sonneneinstrahlung auch wegen der Nähe zu den Schulen gewählt. So hätten Jugendliche auch schnell einen Zugang, um ihr Smartphone aufzuladen. Zuvor stand sie vor einem Altersheim.

Zu viel Sonne

Der neue Ort hat nun viel mehr Sonneneinstrahlung, entsprechend kann die Solarbank auch besser Smartphones laden. Doch nun werden Beschwerden laut, dass die Bank jetzt zu heiss werde, um überhaupt darauf zu sitzen. «Die Bank wird in der Sonne gut 60 Grad Celsius heiss», sagt der Wiler Arthur Marty. Wegen der dunklen Oberfläche der Bank und des Plexiglases erhitze sich die Fläche tagsüber stark. «Am Tag bei voller Sonneneinstrahlung ist die Bank nicht brauchbar, um sich hinzusetzen», stellt Marty fest.

Die Herstellerfirma hält dagegen. In der Bank seien Ventilatoren eingebaut, damit diese sich nicht zu stark erhitze. «Da nützt auch keine Lüftung», widerspricht Marty, «wenn man sich mit kurzen Hosen auf die Bank setzt, verbrennt man sich die Oberschenkel.»

Die Bank wird weiterwandern

Seitens der Stadt Wil habe man noch keine Beschwerden erhalten. «Bisher hatten wir gute Rückmeldungen», sagt Roduner. Es seien keine Reklamationen bezüglich der Hitze eingegangen. Ohnehin sollte die Bank im Lauf des Jahres wieder an einem anderen Standort stehen. «Die Bank ist einfach zu zügeln», versichert Roduner. Der neue Standort ist noch nicht bekannt.