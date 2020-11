Am 22. Oktober eröffnete in Adliswil ZH das Sood 36. Aldi und Landi sind bereits in das neue Gewerbezentrum eingezogen. Nun plant Eigentümer Clemens Ruckstuhl einen Streichelzoo auf dem Dach des Gebäudes. «Ich wollte das grosse Dach des Gebäudes nicht leer stehen lassen. Darum haben wir die Dächer begrünen lassen. Schon bald werden dort Schafe, Pfaue, Bienen, Hühner und viele andere Tiere leben», sagt Ruckstuhl. Das Projekt will er in den nächsten sechs Monaten realisieren.