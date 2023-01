MV Narrative: Bei dieser Kreuzfahrt bestimmst du die Route

Das Luxusschiff MV Narrative sticht 2025 in See – inklusive permanenten Bewohnenden, welche die Route mitbestimmen können.

In der Schiffswelt tut sich so einiges: Mit der Orient Express Silverseas nimmt das grösste Segelschiff der Welt ab 2026 Fahrt auf. Bereits ein Jahr vorher sticht ein anderes XXL-Schiff mit speziellem Konzept in See: Auf der MV Narrative leben die Passagiere nicht nur an Bord, sondern bestimmen auch gleich die Anlegehäfen mit.

Dahinter steckt die amerikanische Reederei Storylines, deren Luxusschiff aktuell in Split in Kroatien gebaut wird. Auf 18 Decks entstehen 547 Kabinen, die für die Langzeitvermietung gedacht sind. Die Idee: Als Community an Bord leben, arbeiten oder den Ruhestand geniessen und dabei die Welt bereisen – eine Weltumrundung dauert dabei drei Jahre.

Dabei macht das Schiff zwischen einem und sieben Tagen Zwischenstopps an Häfen auf allen sechs Kontinenten. Besonders spannend: Die Passagiere haben die Möglichkeit, ihre Wünsche bezüglich der Route einzubringen und beispielsweise darüber abzustimmen, auf welcher karibischer Insel die MV Narrative als Nächstes anlegen soll.

So lebt es sich auf einem Kreuzfahrtschiff

Interessiert an einem Zuhause auf hoher See? Langweilig wird dir auf der Weltreise bestimmt nicht, denn wenn du ab 2025 an Bord des Luxusschiffes lebst, zählen 1000 andere Passagiere zu deinen Nachbarinnen und Nachbarn, mit denen du dich anfreunden kannst.

Gemeinsam könnt ihr euch durch 20 Bars und Restaurants probieren, durch den schiffseigenen Garten spazieren, eines von 10’000 Büchern der Bibliothek lesen, ein Bier aus der schiffseigenen Brauerei trinken und in den drei Pools um die Wette schwimmen. An Bord befinden sich zudem unter anderem eine Post, eine Schule, ein Spital, eine Bank, Büroräumlichkeiten, ein Fitness- und Spa-Bereich sowie eine Anti-Aging-Klinik.

Die Inneneinrichtung der Wohnungen auf der MV Narrative werden vom Designstudio Tillberg Design of Sweden gestaltet. storylines.com

Ein solcher Lifestyle ist natürlich alles andere als günstig. Die Kaufpreise für die Wohnungen in elf Kategorien mit einer Fläche von 22 bis 133 Quadratmeter liegen zwischen einer und acht Millionen Franken. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Luxusschiff über eine Lebenszeit von 60 Jahren verfügt.

Zusätzlich steht eine begrenzte Anzahl an Wohnungen zur Verfügung, die zu einem Preis ab 600’000 Franken 24 Jahre lang gemietet werden können. Es gibt auch die Möglichkeit, sich Wohnungen zu teilen oder sie nur saisonweise zu mieten. So oder so: Falls du das nötige Kleingeld hast, musst du schnell sein. Denn die meisten Wohnungen sind bereits vom Markt.