Wolf 1069b: Kann man auf diesem Exoplanet leben?

Forscher haben einen Planeten entdeckt, der möglicherweise lebensfreundlich sein könnte. Der Exoplanet «Wolf 1069 b» habe eine erdähnliche Masse, teilte die Max-Planck-Gesellschaft am Freitag in München mit. Möglicherweise besitzt er auch eine Atmosphäre. Seinen Heimatstern, den Zwergstern «Wolf 1069», umkreist er in einer Entfernung, in der flüssiges Wasser auf der Planetenoberfläche möglich wäre. Eine Suche nach Leben könne sich dort lohnen.