Explora I: Luxus-Kreuzfahrtschiff mit Sicherheitsproblemen auf Jungfernfahrt

Die Explora I soll eine neue Art von Luxus auf See vermitteln. Die Jungfernfahrt des Schiffes wurde allerdings wegen Sicherheitsproblemen verschoben.

Sie ist 248 Meter lang und damit eher ein Baby unter den oft riesigen Kreuzfahrtschiffen: Die Explora I, das erste Schiff von Explora Journeys. Das Unternehmen setzt auf extra viel Luxus: So gibt es auf dem Schiff «nur» 461 Zimmer und Platz für maximal 922 Personen. Zum Vergleich: Auf der 323 Meter langen MSC Seascape fahren 5331 Menschen mit.

Das ist die Owners Residence, die grösste Suite an Bord der Explora I. Sie hat 155 Quadratmeter Wohnfläche und eine 125 Quadratmeter grosse Terrasse. Explora Journeys Die Terrasse spannt sich dabei über die ganze Breite des Schiffes, wie auf diesem Grundriss zu sehen ist. Explora Journeys

Mehr Platz bedeutet in diesem Fall mehr Luxus. Es gibt grössere Suiten, grössere Restaurants, grössere Pools – und vier Uhrenläden an Bord. Die vermögenden Gäste können bei Cartier, Panerai, Piaget und Rolex shoppen. Auch sonst fehlt es auf dem Schiff an nichts: In der Owners Residence, der grössten Suite, werden die Gäste mit einer Flasche Dom Pérignon Vintage 2013 begrüsst, die alleine schon mehr als 200 Franken kostet.

Butler-Service, Fernrohr, Helikopterflüge

Dazu gibt es einen 24-Stunden-Butler-Service, freistehende Badewannen, Waschtische aus Calacatta-Marmor, Manutti-Liegen auf der Terrasse und ein Fernrohr für noch mehr Weitsicht. Das Schiff, das 500 Millionen Euro gekostet hat, ist nur das erste von sechs geplanten Luxuskreuzern. Und während dieses und die Explora II noch mit Marinediesel fahren, sollen die Modelle III und IV mit emissionsärmerem Flüssigerdgas angetrieben werden.

Auf dem Schiff, auf dem es Platz für bis zu 922 Menschen hat, gibt es ausserdem vier Pools … Explora Journeys … und neun verschiedene Luxus-Restaurants, sowie … Explora Journeys … diverse Bars, Lounges und ein Theater. Explora Journeys

Laut Michael Ungerer, CEO von Explora Journeys, ist Nachhaltigkeit im Luxussegment gefragt, wie er gegenüber dem «Spiegel» sagt: «Die Kunden in der Luxusreisebranche wählten bei gleicher Leistung die umweltfreundlichere Alternative» Weniger umweltfreundlich ist dagegen das Unterhaltungsprogramm: So kann man sich beispielsweise in Grönland von einem Helikopter auf einen Gletscher fliegen lassen.

Sicherheitsprobleme verzögern Jungfernfahrt

Günstig wird das Ganze nicht: Wer mit dem Luxuskreuzer nach Island, Schottland und Skandinavien, dann über Grönland nach Nordamerika, im Winter in die Karibik und im Frühling nach Hawaii will, muss tief in die Tasche greifen: Die günstigsten Kabinen gibt es, je nach Reiseziel, ab 620 Franken pro Nacht, für die richtig teuren muss man schon mal 63’000 Franken für eine Woche und zwei Personen hinblättern.

Ein Sicherheitsproblem mit den Brandschutzpaneelen hat die Taufe und die Jungfernfahrt des Schiffes verzögert. Explora Journeys Nun sollen die Probleme aber alle behoben werden und die Explora I sticht am 1. August in See. Explora Journeys

Das Schiff startet am 1. August zu seiner Jungfernfahrt. Ursprünglich sollte die Taufe bereits am 8. Juli stattfinden, die Auslieferung des Schiffes hat sich aber wegen Sicherheitsproblemen verzögert: Der finnische Hersteller der Brandschutzpaneele hat ein Sicherheitszertifikat verloren. Das betrifft nicht nur die Explora I, sondern auch noch 45 andere Kreuzfahrtschiffe weltweit. Laut Explora Journeys ist das Problem mittlerweile behoben und der ersten Fahrt steht nichts mehr im Weg.