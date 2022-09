Parking Day: Auf diesem Parkplatz kann man sich die Haare schneiden lassen

Im Anschluss an den Haarschnitt wurde auf die neue Frisur angestossen. Bei der Aktion geht es darum, anzuregen, dass man den Platz auch als Grünfläche oder – wie in diesem Fall hier – als Begegnungszone nutzen kann.

Am Freitag wurden in Basel zahlreiche Parkfelder umgenutzt. Im Rahmen des internationalen Park(ing) Days wurden am Strassenrand kurzzeitig öffentlich zugängliche Orte geschaffen, wo man gemeinsam ein Cüpli trinken konnte. Oder wo man gemeinsam zu Mittag essen konnte. Oder wo die Kinder einer Tagesstruktur für einmal den Platz an der Strasse für sich beanspruchten.