Fliegen in Corona-Zeiten

Auf diesem Platz im Flugzeug ist das Risiko am geringsten

Fliegen in Corona-Zeiten ist zwar möglich, aber nicht ganz unbedenklich. Nicht nur das Tragen einer Maske kann vor einer Ansteckung schützen, sondern auch die richtige Platzwahl.

«Viren verteilen sich im Flugzeug in die Breite und sinken bei den Passagieren nicht einfach vom Mund vor die Füsse», sagt Dieter Scholz, Flugzeugexperte der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg, gegenüber dem «Tages-Anzeiger» . Scholz befasst sich seit Jahren mit Luftströmungen in Flugzeugen. Zwar könnten die im Flugzeug eingebauten Filter auch gegen Viren wirksam sein, dennoch blieben die Wolken, die durch Husten, feuchtes Sprechen oder Niesen minutenlang in der Luft schweben, bevor der Filter sie erfasse.

Letzte Reihe am Fenster

«Natürlich ist man als Passagier dann am gefährdetsten, wenn man direkt neben einer kranken Person sitzt», so Scholz. Deshalb wäre es sinnvoll, wenn Airlines den Mittelsitz freilassen müssten. Wer in diesen Zeiten partout nicht aufs Fliegen verzichten kann oder will, dem empfiehlt der Experte, sich einen Platz in der letzten Reihe am Fenster zu sichern. Ausserdem solle man wenn möglich während des ganzen Flugs auf seinem Platz sitzen bleiben und die Luftdüsen über dem Sitz schliessen.