Spam-Alarm! Auf diesen Button solltest du besser nicht drücken

So warnen die Expertinnen und Experten der Online-Plattform Bleepingcomputer.com vor einer fiesen Masche, die vermehrt eingesetzt wird. So nutzen die Betrügerinnen und Betrüger gefälschte Abmelde-Mails, um gültige E-Mail-Adressen zu sammeln, die dann für zukünftige Spam- und Phishing-Kampagnen genutzt werden.

«Bitte bestätigen»

Solche Mails kommen meist sehr schlicht daher, heisst es in dem Bericht. Die Empfängerinnen und Empfänger werden in der Nachricht lediglich danach gefragt, ob sie sich an- oder abmelden möchten. Dabei wird gar nicht erst erklärt, um was es sich eigentlich handelt.