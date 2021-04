Viel Aufwand betrieben

Weil man mit der sogenannten Post-mortem-Fotografie nicht schocken, sondern die Erinnerung an einen lieben Menschen bewahren wollte, bemühte man sich, den Körper des Verstorbenen so lebensecht wie möglich darzustellen. Deshalb scheint es auf manchen Bildern so, als würde die betreffende Person schlafen. Kinder wurden oft in einer Krippe liegend, auf einem Stuhl sitzend oder mit ihrem Lieblingsspielzeug posierend abgelichtet. Sie wurden oft von einem Familienmitglied, meist der Mutter, gestützt.