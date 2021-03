Neu wird für die Nutzung von Whatsapp die iOS-Version 10 vorausgesetzt. Sprich: Man muss mindestens ein iPhone 5 oder ein neueres Gerät sein Eigen nennen, um den Messenger weiterhin nutzen zu können. Treffen dürfte dies jedoch nur einen kleinen Teil der Nutzerinnen und Nutzer, erklärt iMore.com . So sei auf 81 Prozent aller iPhones das neueste System, also iOS 14 installiert. Auf 17 Prozent aller Geräte laufe die Version iOS 13. Dies bedeute dass nur auf zwei Prozent der Geräte eine Version älter als iOS 12 laufe.

Weg von Whatsapp

Denn auch wenn die privaten Daten der User in Europa vorerst noch privat bleiben, gibt es keine Garantie, dass Whatsapp diese Informationen in Zukunft nicht irgendwann mit Facebook zu teilen beginnt. Davon profitieren konnten andere Messenger-Dienste, die dafür bekannt sind, verstärkt an der Wahrung der Privatsphäre der Nutzer interessiert zu sein. So verzeichneten etwa der Schweizer Messenger Threema eine Vervierfachung der Downloads. Die App ist zudem seit Wochen auf Platz 1 der Download-Charts. Aber auch Apps wie Signal oder Telegram konnten von dem Whatsapp-Exodus profitieren. Sie verzeichneten seit Anfang Jahr Millionen neue Nutzerinnen und Nutzer.