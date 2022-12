Auf diesen Strassen führt die Stadt Zürich zuerst Tempo 30 ein

Der Stadtrat will in den kommenden Jahren auf den Strassen der Stadt Zürich weitgehend Tempo 30 einführen.

Nun ist klar, auf welchen Strassen Tempo 30 zuerst eingeführt wird. Wie die Stadt Zürich am Dienstag mitteilte, werden in der Umsetzungsplanung Abschnitte priorisiert, an denen eine grosse Anzahl Lärmbetroffene entlastet werden können und an welchen der ÖV nicht betroffen ist. Bereits umgesetzt ist Tempo 30 bereits bei folgenden 25 Abschnitten: